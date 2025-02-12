《上船了各位！》熱度不減　全亞洲熱播機上也看得到

記者葉文正／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的跨國實境冒險節目《上船了各位！》，自花蓮划行獨木舟到石垣島，除去年擊敗5個亞洲國家，獲得「最佳真人實境節目獎」殊榮，這也是《上船了各位！》獲得第一個國際獎項。

▲KID(左)、鍾瑶練習時險象環生。（圖／記者李毓康攝）

在奮鬥過程中，包括KID、蔡昌憲、雷艾美、瑞瑪席丹、郭泓志等藝人，接受重重嚴格訓練後，乘風破浪前往石垣島，過程中不僅碰到鯊魚，翻船也是家常便飯，算是相當辛苦又勵志的實境節目，今年也有意問鼎金鐘。

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▲KID、鍾瑶破浪前進。（圖／記者李毓康攝）

而節目雖已下檔但熱度不減，今年該節目在國際版權銷售上又再傳出捷報，《上船了各位！》將於Discovery Asia播出，從今年2/21起，每周一集在全亞洲以下國家同步播出，包括蒙古、緬甸、北韓、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、塞席爾群島、新加坡、南韓、泰國、東帝汶、越南等，創下台灣實境節目先例。

▲《上船了各位！》獲獎。（圖／三立提供）

現在台灣Discovery Asia中嘉系統204頻道、凱擘系統206頻道，2/28（五）晚上21:00也可以收看得到。另搭乘星宇航空也可以收看到《上船了各位！》，感受極限冒險魅力！。