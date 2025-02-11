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米可白被勸「別擠演員位子」　她曝轉型關鍵原因：不想講假故事

記者蔡宜芳／綜合報導

米可白（趙亦瑄）原是兒童台姐姐，後來轉戰演藝圈，並在2023年以《牛車來去》斬獲第58屆金鐘女配，實力有目共睹。她11日分享從「通告藝人」轉型為「演員」的心路歷程，並坦言決定演戲時，周遭的人都建議「別去擠演員的位子」。

▲▼米可白被勸別擠演員位　曝轉型原因：不想講假故事。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白在戲劇圈表現亮眼。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白回憶起當初轉型時，朋友們曾告訴她，當演員非常辛苦，因為表演是件主觀的事情，「觀眾喜歡你，你怎麼演都好；當你不是他的菜…你怎麼演都會被罵…承受的壓力更大。」

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米可白坦言，通告藝人的工作相對輕鬆，只需上節目分享故事，加上梳化時間，三個小時就能賺到一集的錢。不過，她做了多年的通告藝人，逐漸感到疲憊，「因為我真的擠不出任何故事，我也不想為了賺通告費講假故事…我說不出來。」儘管如此，米可白仍然對通告藝人心存敬佩，並感謝綜藝節目讓她學到臨場反應和接哏的技巧。

▲▼米可白被勸別擠演員位　曝轉型原因：不想講假故事。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白曾被勸別當演員。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白表示，自己現在都以拍戲為主，並希望在戲劇上更上一層樓，「雖然之前有金鐘獎的肯定，但在戲劇上，我還是會請教身旁的演員跟他們討論表演。」她表示，演戲是一個不斷掏空自己的過程，唯有持續學習才能讓自己進步，也期許自己能成為一個更棒的演員。

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