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吳姍儒代班主持《不熙娣》挨轟　「大小S鐵粉」黃偉晉發聲：嘴巴乖一點

記者蔡琛儀／台北報導

「第20屆KKBOX風雲榜」將於4月19日在高雄巨蛋登場，今（11日）宣布將攜手海內外18組音樂人，並由金曲歌后蔡健雅擔任風雲大使、黃偉晉二度接掌主持棒，讓他直呼非常榮幸。

▲▼第20屆KKBOX風雲榜記者會-黃偉晉。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃偉晉二度接掌KKBOX風雲榜的主持棒。（圖／記者周宸亘攝）

黃偉晉作風一向直接，也會不時回嗆酸民，不過他自從加入張惠妹經紀人陳鎮川旗下後，自虧收斂很多，前陣子五堅情邱鋒澤被粉絲批評簽唱會不用心，他雖然沒有加入戰局，但還是和小賴輪流開導安慰他，透露邱鋒澤真的非常在意這件事，也自我反省，還因此跟五堅情道歉：「他很在意這樣的形象問題，怕影響到我們，就在群組道歉，打了一小段，大概就是說兄弟們對不起，我們說幹嘛道歉、我們愛你、三八喔。」

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而近日大S猝逝消息震撼演藝圈，黃偉晉一直都是大小S節目的忠實觀眾，尤其最愛《大小愛吃》，因此對於大S的離開非常不捨。而小S也因過度悲傷，從《小姐不熙娣》中請假，改由吳姍儒（Sandy）暫代主持，沒想到又遭許多網友批評，對此，黃偉晉雖然和Sandy沒有特殊交情，但還是緩頰：「大家可以回到單純一點，就是有人願意出來幫個忙，不要太去延伸，大家嘴巴就乖一點，都是出自於好意嘛。」

▲▼第20屆KKBOX風雲榜記者會-黃偉晉。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃偉晉對於Sandy代班小S主持卻被罵，感到有些心疼。（圖／記者周宸亘攝）

本屆KKBOX風雲榜卡司包括南韓人氣天團SUPER JUNIOR-D&E之外，還有利特、始源、神童組成的子團SUPER JUNIOR-L.S.S. 也將加入演出，與玖壹壹、Lollipop 棒棒堂、W0LF(S) 五堅情、Ozone一同展現台韓男團大車拚盛況；此外，金曲歌后蔡健雅將領軍温嵐、丁噹、高爾宣、Marz23、派偉俊、黃偉晉、陳華輪番上陣，再搭配美秀集團、芒果醬樂團，還有以〈Bunny Girl〉一曲創下串流聆聽總數破億的18歲日本創作歌手AKASAKI與香港歌手林家謙也將跨海參演。

第20屆KKBOX風雲榜，第二波索票活動即日起至3月7日於官網及社群登場，KKBOX會員只要參加風雲榜系列應援任務，或完成社群不定時驚喜任務，即可解鎖「專屬應援花瓣」並抽風雲榜門票，更多詳情將於官方網站公布，當天精彩演出也將同步在 KKBOX官方YouTube頻道、Facebook粉絲頁LIVE線上直播，並於ETtoday播出。

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