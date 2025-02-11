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瑞莎8歲女體操國際奪冠！　「只練3個月」就拿新北冠軍：以為她沒天分

瑞莎日前和老公Mike帶一對女兒到馬爾地夫度假。（瑞莎提供）

圖文／鏡週刊

藝人瑞莎創立「瑞星韻律體操協會」第5年，馬不停蹄奔走為孩子訓練，結婚近10年的她，終於在老公Mike催促下，一家4口日前到馬爾地夫旅行一圓浪漫夢想，不過錢要花在刀口上的瑞莎笑說：「這是累積點數換來的。」提前過西洋情人節。

瑞莎和老公結婚多年，一直嚮往能去馬爾地夫度假，但她覺得旅費實在太貴，加上有了兩個女兒，總希望賺的錢能花在女兒身上比較實際，不過被她忽略好一陣子的老公Mike努力累積集團酒店點數，終於存到能免費入住馬爾地夫度假村，這才讓愛妻首肯成行。

瑞莎到馬爾地夫提前過情人節。（瑞莎提供）

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▲瑞莎到馬爾地夫提前過情人節。（瑞莎提供）

瑞莎和老公圓夢前往馬爾地夫。（瑞莎提供）

▲瑞莎和老公圓夢前往馬爾地夫。（瑞莎提供）

節省的瑞莎笑說，這趟旅行已事先想好，要順道為老公和她以及大女兒Nika過生日，外加提前度過西洋情人節，一舉數得。只是這趟馬爾地夫首飛也不輕鬆，要先到新加坡轉機過夜後，再飛首都馬累，從馬累轉搭小飛機前往小島，8天假期扣掉交通就只剩6天，最讓她無言的是，第一天下機就下大雨。不只大雨迎接，氣象預報顯示，接下來幾天都是雨天，簡直讓瑞莎毫無期待，結果可愛的Nika說，可以學動畫《龍貓》裡面跳祈禱舞，結果隔天竟然真的出太陽，讓一家子都覺得不可思議。

瑞莎為了培育台灣體操小選手不遺餘力，犧牲個人時間。（瑞莎提供）

▲瑞莎為了培育台灣體操小選手不遺餘力，犧牲個人時間。（瑞莎提供）

瑞莎感性地說，去年一年真的很幸運，除了爸媽弟弟都已從烏克蘭來台相聚，弟弟也在台灣落地生根，生了寶寶，她帶領的瑞星體操隊征戰愛沙尼亞、荷蘭、香港、馬來西亞、德國、韓國、泰國等地，一共奪下349面獎牌，光金牌就162面，瑞莎的寶貝女兒Nika也首戰韓國奪金，瑞莎更順利考取了國際體操總會（FIG）Academy Level 2國際教練資格。

瑞莎小女兒也躍躍欲試希望能練習韻律體操。（瑞莎提供）

▲瑞莎小女兒也躍躍欲試希望能練習韻律體操。（瑞莎提供）

說到瑞莎女兒成為選手，也讓人十分驚喜。瑞莎過去曾說女兒Nika沒有天分，因此不想要她浪費時間，尤其她放學已經5點，根本沒空練習，也不符合瑞星體操隊的資格。結果女兒再三央求，她只好另外找老師指導，去年9月才正式受訓，一週練習3天，年底首戰就拿下新北冠軍，瑞莎只能佩服地說「很厲害」，也被女兒的毅力和堅持打臉。如今將滿3歲的小女兒Mila也躍躍欲試，但她堅持要等孩子4歲才開始。

瑞莎八歲的女兒Nika首場海外比賽就在韓國奪冠。（瑞莎提供）

▲瑞莎八歲的女兒Nika首場海外比賽就在韓國奪冠。（瑞莎提供）

瑞莎念茲在茲都是韻律體操（瑞莎提供）

▲瑞莎念茲在茲都是韻律體操（瑞莎提供）

忙碌的瑞莎被問到如何經營婚姻，她充滿抱歉地說「沒什麼兩人時間，常常回家時老公和兩個女兒已經睡著，如果跟我約午餐要提早3週才約得到」，但她很感謝Mike支持，接下來許願瑞星體操能有固定的場館練習，目前都是向學校或運動中心租借，有時候也像打游擊，師生都十分辛苦。

瑞莎希望未來瑞星盃國際邀請賽能有更多國家參與。（瑞莎提供）

▲瑞莎希望未來瑞星盃國際邀請賽能有更多國家參與。（瑞莎提供）

瑞莎去年帶隊出賽捷報頻頻，為台爭光。（瑞莎提供）

▲瑞莎去年帶隊出賽捷報頻頻，為台爭光。（瑞莎提供）


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