ETtoday粉絲窩送KKBOX 風雲榜門票　去看SUPER JUNIOR兩分隊

記者劉宜庭／綜合報導

想親眼見證SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S的精彩演出嗎？FansWorld粉絲窩將陸續推出「三重送」活動，參加就能抽KKBOX 風雲榜雙人門票，讓你離偶像更進一步！

活動時間：即日起至2025/4/14 23:59。（注意：此活動分成多個階段，因此每個階段會有不同的截止日期及公布中獎名單時間，請依相對應活動網頁註明時間為主。）

活動辦法：

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【第一重驚喜：天天應援活動】

下載ETtoday新聞雲App，加入FansWorld粉絲窩會員，至「ETtoday粉絲窩 x KKBOX」網路人氣應援活動票選，使用愛心投票，就有機會抽中KKBOX 風雲榜雙人門票，還有KKBOX首月0元優惠碼等你拿，投票次數越多、中獎機率越高哦！

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【第二重驚喜：索票加碼任務】

加碼活動將於2/17（一）開跑，屆時只要在FansWorld粉絲窩完成「本命星設定」，立即獲得KKBOX 風雲榜索票「花瓣序號」，增加門票抽獎機會！活動詳細內容將於近期公布，敬請密切關注官方消息。

【第三重驚喜：2月底即將推出，敬請期待】

本屆KKBOX風雲榜卡司包括南韓人氣天團SUPER JUNIOR-D&E之外，還有利特、始源、神童組成的子團SUPER JUNIOR-L.S.S. 也將加入演出，與玖壹壹、Lollipop 棒棒堂、W0LF(S) 五堅情、Ozone一同展現台韓男團大車拚盛況；此外，金曲歌后蔡健雅將領軍温嵐、丁噹、高爾宣、Marz23、派偉俊、黃偉晉、陳華輪番上陣，再搭配美秀集團、芒果醬樂團，還有以〈Bunny Girl〉一曲創下串流聆聽總數破億的18歲日本創作歌手AKASAKI與香港歌手林家謙也將跨海參演。

4/19 KKBOX 風雲榜直播鎖定ETtoday。



▲本屆KKBOX風雲榜卡司。（圖／KKBOX提供）



▲Super Junior-L.S.S.利特、神童、始源。（圖／寬寬提供）

▲Super Junior D&E東海、銀赫。（圖／資料照／記者吳睿慈攝）

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Fansworld粉絲窩是一個專為追星族打造的平台，聚焦討論追星話題，粉絲可以互相推坑喜歡的偶像、分享明星圈粉故事。Fansworld粉絲窩首次推出的投票活動「2024台灣人氣團體票選」，短短兩周時間，就累積超過105萬票數，在Threads引爆話題。

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