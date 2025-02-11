T-ara傳喜訊！孝敏4月嫁「高帥金融男」　低調發帖放閃

記者張筱涵／綜合報導

T-ara成員孝敏（朴宣映）今（11日）傳出將於4月結婚的好消息，男方身分也跟著曝光，他們將低調舉行婚禮，僅邀請親朋好友參加，以非公開方式進行。

▲孝敏將嫁為人妻。（圖／翻攝自Instagram／hyominnn）



據《京鄉體育》報導，孝敏將於4月步入婚禮禮堂，未婚夫並非演藝圈人士，而是一名從事金融業的專業人士，擁有高挑身材與俊朗外貌，據悉，孝敏被對方的細心與人格魅力所吸引，最終決定與他共度一生。由於新郎為圈外人，婚禮將低調進行，僅邀請家人及親密友人參加，不對外公開。

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據了解，孝敏一直低調籌備婚禮，近日才陸續向親友發送喜帖，並以「新的人生起點，誠摯邀請一直珍惜我們的貴人」的字句表達感謝。

孝敏於2009年以T-ARA成員身份出道，憑藉〈謊言〉、〈Bo Peep Bo Peep〉、〈Roly-Poly〉、〈Lovey-Dovey〉、〈為你瘋狂〉等多首熱門歌曲，在韓流樂壇占有一席之地。

除了歌手身份外，孝敏也參與過電視劇《我的女友是九尾狐》、《階伯》、《第一千個男人》等作品，並曾參與多項綜藝節目，展現多方才華。

雖然T-ARA的團體活動已暫停，但並未正式宣布解散。孝敏與咸「王恩」晶、奎里、智妍於去年10月一同參與T-ara出道15週年粉絲見面會，在澳門百老匯劇場與粉絲共度美好時光，展現她對T-ARA這段時光的珍惜。