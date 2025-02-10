金彬宇驚傳2度送醫！虛弱致歉「工作全暫停」　就醫憔悴病容曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員金彬宇（Kim Bin Woo）2001年以超級模特兒選拔出道，她2015年嫁給企業家圈外老公，夫妻倆育有一子一女，經常透過社群網站分享近況的她，10日突然貼出在醫院病倒的貼文，透露自己因腹痛2度到醫院就醫，最後甚至進了急診室，所幸找出病因爲腎結石，目前正在休養中，向粉絲報平安，照片曝光後，引起網友關注，希望她好好休息。

▲金彬宇病倒，工作全面暫停。（圖／翻攝自金彬宇IG）



金彬宇10日突然在IG貼出透露，自週五起因不明原因腹痛不止，起初是像生理痛，但痛感漸漸蔓延至腰部，最後甚至痛到身體的右側邊，痛到讓她前往醫院2次，最後甚至進了急診室，「活到現在沒想到肚子會痛成這樣，而腹痛原因為腎結石」，經過院方治療，她透露結石要花一週左右的時間透過尿液排出，這段時間若再度有痛感，只能靠止痛藥撐過去。

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▲▼金彬宇因結石痛到進急診室，貼出病床照令粉絲很擔心。（圖／翻攝自金彬宇IG）



院方希望她花1週時間休養，她透過文章向粉絲致歉：「可能暫時要休息了，真的很抱歉影響到行程，我會好好恢復的。」貼文裡，她看起來相當虛弱躺在病床上，手上還打著點滴，令粉絲不捨留言「姐姐好好休息」、「希望姐姐快點好起來」。

金彬宇2003年以戲劇《你是否仍在夢想著》出道，後來陸續參演戲劇《可疑的家族》、《幻想巨塔》，2019年也曾出演綜藝《妻子的味道》。而她2001年參加超級模特兒選拔時，參賽者還有大咖演員韓藝瑟、韓智慧、崔汝珍皆是她的同期。