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《娛百》監製發文緬懷大S！共事數千日子往事曝光　不捨：我最親愛的熙媛

記者孟育民／台北報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。大S突然的離世，就像時常出現在電視上的大姐姐消失了，生活中缺失了某部分，至今讓人難以接受。昔日合作過的藝人、幕後人員紛紛出來分享她生前的暖舉，《娛樂百分百》監製李金玲也在社群哀悼，字句中無限感傷，她說：「熙媛在我的心目中，一直都是一個非常勇敢的女生，這一生活得精彩絢麗，我想她是回到自己的星球上了，也可能去當仙女了，好人就是會好好的，雖然有再多的不捨，相信妳一切都安好，我會永遠愛妳 想念妳，我最親愛的熙媛。」

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▲▼李金玲發文懷念大S。（圖／翻攝自李金玲IG）

▲李金玲發文懷念大S。（圖／翻攝自李金玲IG）

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大小S從1998年開始主持《娛樂百分百》，直到2006年9月才卸下主持棒，在長達8年多的時間裡，喜怒哀樂參雜其中，片段如今再看仍讓人會心一笑。招牌單元「花生省魔術」、「仙女下凡來解答」等，都成為許多七年級生的青春回憶。

現在《娛樂百分百》的監製李金玲，當年還是發通告的工作人員，時常被姐妹倆拉上節目調侃，她和大小S共識5年多，回憶當時說：「我們在娛百一起走過數千個日子，每天的Live直播都要見面，她們規律的五點來上班，六點準時直播，七點下現場回家，大小S另類的主持風格，讓我一再刷新眼界，直播時想講什麼就講，想做什麼就做，例如上廁所，我們還一路跟拍到洗手間，她們喜歡找工作人員互動，臨時的被抓上去，都是常有的事情，那段日子很美好，雖然我每次都表現不好，也覺得賣鬧啦，誰要看工作人員啦，但久而久之也習以為常了，既然躲不過就面對。」

▲▼李金玲發文懷念大S。（圖／翻攝自李金玲IG）

▲大小S的《娛樂百分百》是許多人的青春回憶。（圖／翻攝自李金玲IG）

▲小S曾為了大S在鏡頭前痛哭。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

李金玲形容大小S跟工作人員感情就跟家人一樣，共同經歷了許多愛恨情仇，「她們非常自然純真率性，年紀比我小，當時就對人生看得相當通透，尤其是大S常常冷冷的說出令人大開眼界的事情，小S就像個小女生跟姐姐鬧，反應超可愛，但又很得體。」不忘誇讚她們思想純正、做人有禮貌，即便口頭上會喊累，但卻對工作相當敬業，認為怎麼會有這般奇特且再真實不過的姐妹。

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大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 娛樂百分百, 李金玲

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