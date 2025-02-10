王淨「生日約會曹佑寧」！0偽裝現蹤迪士尼 下秒蛋糕被打翻：快哭了

記者潘慧中／綜合報導

王淨2023年初被目擊和曹佑寧一起逛年貨大街後，便大方認愛，即便各自忙碌工作，仍不時把握時間約會，最近更低調飛去香港迪士尼迎接27歲生日，小倆口9日不約而同上傳在園區內的照片，男女友視角超閃！

▲▼王淨在迪士尼拍照一直被亂入。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）



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照片中，可以看到王淨紮起雙馬尾辮，戴上藍色棒球帽，身穿鵝黃色高領上衣搭配淺藍色外套，甜美又率性；曹佑寧則是戴著黑色棒球帽，穿得一身黑相當低調。

▲曹佑寧上傳女友視角。（圖／翻攝自Instagram／tsaoyuning）



王淨在貼文好氣又好笑地說，雖然在園區裡拍照的時候，總會有路人亂入，生日蛋糕還被路過的小孩打翻了，「媽媽說不好意思啊，我很想說沒關係，可是我快哭了」，但她不久後就釋然了，「因為我又得到了可頌，生日可頌yabeeeee！」

▲王淨生日蛋糕被路過的小孩打翻。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）



事實上，曹佑寧和王淨當初因為剛好是同一個拳擊教練才認識的，「沒有特別誰追誰」，最欣賞女友的活潑大方。王淨也笑認和曹佑寧是「有共識」的公開戀情，只是沒想到這麼快就被發現，「原本就沒有想要躲躲藏藏，我也藏不住。」