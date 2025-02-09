記者陳芊秀／綜合報導

日本NHK美女主播中川安奈因擁有傲人上圍，被封為主播界的「峰不二子」，也因為性感身材時常引發話題，曾發生PO辣照「巨胸放桌上」被電視台警告，去年在巴黎轉播奧運，肉色上衣引發「裡面都沒穿」騷動。而她近日傳出3月底將離開電視台，其他民營電視台已經展開搶人大戰，日網則敲碗她出寫真集。

▲美女主播中川安奈傳3月離開電視台，日網求女神主播拍寫真集。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性自身》報導，中川安奈於2016年進入NHK，從地方台到東京台，並開始主持《早安日本》、《週日運動》等新聞節目，2024年巴黎奧運轉播期間，她穿著白色外套搭配膚色針織衫，因為「看起來像沒穿」轟動日網，知名度也因此大增，她的傲人雙峰，更獲得「NHK峰不二子」的封號。

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儘管被視為電視台王牌主播，中川安奈仍決定走人，爆料指出「據說中川主播對於被調任至大阪的提議感到不滿，最終決定離職。NHK高層一直對她在社群媒體上展現的『藝人化形象』頗有微詞，而中川本人則因地方勤務多年才得以回到東京，對於再次離開東京感到難以接受。」NHK內部人士透露，「從這個角度看，轉為自由身對雙方來說可能都是最佳選擇。」

電視台主播跳槽的例子很常見，中川安奈擁有高知名度，外傳深陷醜聞的富士電視台積極挖角，試圖扭轉負面形象，其他電視台也加入搶人大戰。而日網歪樓討論「成為自由身後，會出寫真集嗎」、「她的身材那麼好，絕對會是寫真界最需要的人」、「NHK的『峰不二子』終於自由了，應該會有寫真集吧」、「比起在民營電視台演出，我更想先看她的寫真」！女神主播還沒有正式表態離職，未來動向已經先成為焦點，特別是她是否會滿足粉絲期望拍寫真，格外引人好奇。