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菅田將暉爆拒演新劇！富士台「涉性朝貢」丟了233億…神劇續集泡湯

記者陳芊秀／綜合報導

日本富士電視台因主持人中居正廣爆發醜聞，被扯出安排女主播性朝貢的內幕，如今中居正廣宣布引退，富士電視台則面臨廣告贊助撤出，預計3月的廣告收益將會減少233億日圓（約台幣50億元），收益估計降至1252億日圓（約台幣271億元）。而富士台製作多部經典日劇聞名海內外，受到醜聞影響，傳出男星菅田將暉拒絕演出，新劇拍攝行程也取消了。

▲▼菅田將暉傳出拒演富士電視台新戲，日網猜測是神劇《勿說是推理》續集。（圖／翻攝自X）

▲菅田將暉傳出拒演富士電視台新戲，日網猜測是神劇《勿說是推理》續集。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，富士媒體控股公司（HD）於1月30日發表財報，提及子公司富士電視台的3月份廣告收入，將比之前預期減少233億日圓（約台幣50億元），原因是中居正廣的桃色糾紛引發外界批評，導致廣告客戶大幅減少，這也是富士媒體集團從2008年轉為控股公司以來，富士電視台首次出現赤字。

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富士電視台開台至今邁入66年，製作無數人氣節目、戲劇，然而遭爆料性朝貢醜聞後，如今長壽動畫《海螺小姐》已經完全沒有廣告贊助商，電視台廣告時段大多是公益廣告，氣氛詭異。據《Daily新潮》報導，富士電視台的現況已經影響到戲劇製作，原本新一季戲劇已經敲定外景拍攝地突然被取消合作，而且一部分敲定演出的演員開始推遲或取消，消息人士爆料：「菅田將暉已經婉拒演出，原因大概是擔心接演富士電視台的戲劇會影響到個人形象」。

有關爆料內容，富士電視台表示「無法透露選角細節」，菅田將暉的經紀公司則未給予回應。另外有日媒解讀，電視台與菅田將暉的公司都沒有否認傳言。日網推測，菅田將暉曾接演富士電視台神劇《勿說是推理》，並創下平均收視11.8％，是近年少見的高收視，頻頻被敲碗要拍續集，而他辭演的作品，也引發網友推測是指《勿說是推理》。

更雪上加霜的是，現在是富士電視台4月到10月的廣告銷售關鍵期，但目前銷售情況幾乎完全停滯。早前有財經媒體分析，電視台持續流失廣告收益，只能撐半年，而電視台日前召開公開記者會，且長達10小時，有關性朝貢等指控已經找第三方成立調查委員會，預計3月底會公布結果。

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