FEniX陳峻廷BL劇紅到日本　「外國粉書展追星」加碼宣布重磅喜訊

記者黃庠棻／台北報導

三立VBL偶像劇《全面管控》人氣持續飆升，近日四位主演張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩，出席台北國際書展，為同名改編小說舉辦簽書會。這也是四人首度在公開場合合體，吸引大批粉絲到場支持，甚至一度因人潮過多，簽名會超時，臨時轉移陣地才完成簽名。

▲《全面管控》由張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演。（圖／三立提供）

《全面管控》播出後不斷創下好成績，劇組順勢推出改編小說，當日書展現貨也秒殺一空，本劇在日本也創下台劇BL劇排名第一的好成績。簽書會是四位主演張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩第一次的實體活動，活動尚未開始，攤位前早已被粉絲擠得水洩不通，甚至有日本粉絲專程飛來台灣，只為一睹偶像風采。

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▲《全面管控》張哲偉（左）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩出席書展。（圖／三立提供）

劇中飾演AI仿生機器人「恆4」的張哲偉興奮表示「很開心能在簽書會見到大家，希望未來除了演員身份，也能以表演者的角色合作，創作更多作品！」。

而飾演富家少爺「羅布仕」的陳峻廷則笑說「第一次四人公開合體，新的一年有個美好的開始！但因為太久沒見粉絲，每一位都聊得太久，導致後面活動有點趕，真的很抱歉！」現場也有粉絲感觸表示，因為知道他希望成為名演員而努力許久，未來每一場以「陳演員」身份的活動，都不會缺席，也讓陳峻廷非常感動。

很久沒有以演員身分出席活動的洪言翔，在劇中飾演「周禎群」表示「簽名的時候大家都稱讚他好可愛，剛好有來自日本粉絲，現學現賣了一句『私はとてもかわいいです（我非常可愛）』」。也有粉絲說從《料理高校生》就開始喜歡他，聽了心裡非常感謝。

▲《全面管控》張哲偉（左）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩出席書展。（圖／三立提供）

羅章恩在劇中飾演「林賈騫」，他開心表示「這其實是我第一次參與簽書會，所以內心很緊張，但非常感謝粉絲的加油與鼓勵。」，同時也收到許多粉絲說他唱歌很好聽，期待會有音樂作品，他也希望未來能帶來更多戲劇、音樂作品給大家。

四位主演戲裡戲外默契十足，現場互動笑聲不斷。在活動尾聲，劇組更公開驚喜消息，3月1日將舉辦「最終回」實體活動，與粉絲一起觀看大結局，並加碼預告3月底的見面會計畫，讓現場粉絲嗨翻，直呼「太期待了！」