蕭秉治生日巧撞「重大日子」！　過年狂寫20首歌太猛

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治即將在8月23日於高雄巨蛋開唱，門票將於明天開賣，當天剛好也是他38歲生日，工作人員提前為他慶生，送上鳳梨酥蛋糕，祝福他開票旺旺旺。

▲蕭秉治提前歡度38歲生日。（圖／相信音樂提供）

他也先許下生日願望，他說：「希望高雄演唱會開票能夠順利完售，大家都可以找到自己的〈勝利人生〉。」去年他的台北小巨蛋演唱會獲得完售再完售的好成績，但再次面對開票，他坦言還是會很緊張，「因為台北場有順利完售，希望高雄場也能開票順利。」

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新年年假期間，蕭秉治大年初一就開工埋首寫歌，一寫寫了20首，他興奮地說：「每天都在寫歌，寫得很開心很瘋狂，看8月23日高雄巨蛋前有沒有新的單曲可以發。」對於「破億神曲製造機」的他來說，寫歌就是他的休閒，而過年期間也是他難得可以宅在家好好寫作的時間，因此生日這天他也準備待在家繼續寫歌。

▲蕭秉治過年期間都在家裡忙創作。（圖／相信音樂提供）

演唱會門票將於2月9日中午12點開賣，詳洽拓元。另外，蕭秉治也將在2月15日下午3點於高流靠海的音浪堤岸廣場舉辦高雄巨蛋限定簽票會，憑票上台簽名就有機會獲得演唱會當天結束後於高雄巨蛋後台與蕭秉治1對1合影紀念。