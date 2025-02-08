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萬人瘋搶泰妍臺北大巨蛋！門票秒殺　主辦1舉動粉絲讚爆：勿買不明票券

記者吳睿慈／台北報導

精靈女王泰妍（TAEYEON）即將在3月16日於臺北大巨蛋舉辦《TAEYEON CONCERT - The TENSE》巡迴演唱會，門票於8日中午12點全面開搶，主辦單位遠雄創藝證實，「平台當日湧入萬人搶購、上萬張門票秒殺」，呼籲消費者切勿購買來路不明的票劵。

▲▼SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買。（圖／遠雄創藝提供）

▲泰妍臺北大巨蛋演唱會門票8日全面開賣，逾萬張門票秒殺。（圖／遠雄創藝提供）

為保全粉絲權益，泰妍臺北大巨蛋演唱會沿用韓國購票方式，7日已經先開放6小時會員預購，不少搶先預購的粉絲在社群平台透露，雖然進入頁面時轉了許久，但搶票順利幾乎都有買到。且據了解，此次演唱會會員預購全區皆開，獲得歌迷滿滿正面肯定。

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而泰妍臺北大巨蛋演唱會第二階段開賣，於8日12點在拓元售票全面售票，主辦單位遠雄創藝證實，「平台當日湧入萬人搶購、上萬張門票秒殺」，女王魅力發威，繼首爾場後再度創下完售成績。

▲泰妍是第一位站上臺北大巨蛋的海外歌手。（圖／遠雄創藝提供）

▲泰妍是第一位站上臺北大巨蛋的海外歌手。（圖／遠雄創藝提供）

不過，近來網路詐騙案件頻傳，主辦單位遠雄創藝不忘呼籲，「切勿購買來路不明的票劵，以免自身權益受損。」泰妍是第一位站上臺北大巨蛋開唱的海外歌手，預計3月16日在台與歌迷相見歡。

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