具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

▲具俊曄（右）為人正直又義氣。（圖／具俊曄IG）

圖文／CTWANT

女星大S（徐熙媛）2日因流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。她的丈夫具俊曄6日首度發聲，願意將愛妻的全數遺產交給S媽，感動外界。中國知名博主「麥卡PU10P」認為，具俊曄這個作法其實完全可以預料，並分享他25年前對隊友的暖舉。另外，他還曾在活動事故現場，英勇救人。

中國知名博主「麥卡PU10P」表示，對於具俊曄放棄遺產的權利，完全在預料之中。1996年由具俊曄、姜元來組成韓團「酷龍」出道紅遍亞洲，被封為「韓流始祖」。

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豈料，2000年姜元來遭遇車禍不幸截肢，公司打算讓具俊曄單飛，但他拒絕了，改行當DJ，還特地搬到姜家附近協助他復健，具俊曄曾說過：「他站不起來那就我坐下去」，還設計「輪椅舞」與姜一同復出表演，甚至建議姜元來老婆離婚，可以追尋更好的生活。如此重情重義、對於隊友不離不棄，具俊曄與大S相同都具有仗義的個性。

具俊曄放棄遺產一事，卻被酸民污衊「扮好人」、「受不了輿論壓力才放棄」，令博主感嘆「夏蟲不可語冰」。

▲具俊曄徒手支撐崩塌舞台的支架，救出受困藝人。（圖／翻攝韓網）

具俊曄暖舉不只這一遭，2008年他以「DJ Koo」的身分，出席首爾一場車廠大牌新品發表會，不料VIP席的舞台坍塌2至3公尺，鄭雨盛、金憓秀、孔曉振、李政宰等人因此受困。當時具俊曄即使頭部受到挫傷，仍徒手支撐倒塌的支架，另一隻手將藝人和經紀人送到上面。

事發後，具俊曄回憶當下他根本想都沒想，看到人就快點抓住對方的手，讓他們上去避難，更表示可能當初在以酷龍活動時，經常遇到舞台破裂、太滑跌倒等經驗，可能因此比其他人有更快的反應。對於具俊曄的舉動，在場人士透露：「平時他是很照顧別人的性格，看到他最後一個逃出來，就覺得果然是義氣男。」

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