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陳沂盤點史書華聲明3重點「絕口不提自己外遇」　籲做1事更管用

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「盾牌牙醫」史書華外遇一事引發大眾討論，他昨日（7日）發出聲明並公開家暴診斷書，反控前妻沉浸於某個源自中國的宗教組織，進而影響家庭。對此，網紅陳沂質疑，史書華的聲明有3個重點，分別為法院採用變造後的證據、前妻是中共同路人、他受到家暴，卻絕口不提自己外遇的事情，若聲明內容為真，不如對前妻提告偽證罪和偽造文書罪，絕對比報案遭家暴還管用。

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

▲史書華近日陷入外遇離婚風波，各界看法不一。（資料照／記者湯興漢攝）

史書華被前妻控告出軌，與張姓治療師發生婚外情，兩人還互傳鹹濕訊息，包含「你很期待有小書華嗎」、「那這樣沒體力在山上愛愛」、「我真的很會口交嗎」等等；前妻在2023年10月間離婚，並向張女提告求償100萬精神撫慰金。新北地院法官審理後，判處張女應賠償20萬元，全案可上訴。

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消息一出，立刻引發大眾討論。史書華7日透過臉書發出聲明，並公開一份家暴診斷書，他在聲明中對自己的私事占用到公共資源，深感抱歉，同時也向判決書中提及的張女致歉，「對於法院在審理過程中採信變造內容作為判決依據，我深感遺憾並且支持張女士上訴。判決書中有許多並非我與張女士的真實對話。」他甚至反控前妻沉浸於某個源自中國的宗教組織，間接影響家庭關係，而且他長期遭受言語暴力，不得不依靠藥物與心理諮商。

然而，史書華的聲明公布之後，大眾對於此事的看法依舊很兩極。支持史書華的人認為這是個人事務，屬於私事，卻在這個時間點被曝光，明顯是藍白想轉移罷免焦點。

網紅陳沂則提出質疑，她認為，史書華的聲明內容有3個重點，分別為法院採用變造後的證據、前妻是中共同路人、受到家暴，「但絕口不提自己外遇一事」，如果證據是變造的，史書華大可對前妻提告偽證罪和偽造文書罪，「絕對比你沒證據隨便去報案家暴還管用。」

臉書粉專「不禮貌鄉民團」管理員也認為，既然史書華控訴法院採信前妻變造後的證據，「為什麼不去告前妻偽證罪？」臉書粉專「黑色之聲」的管理員表示，史書華指控法院採用偽證、許多對話訊息並非真實，「若史書華所述為真，那就是天大的司法醜聞囉！」

面對外界的質疑，史書華自7日發布聲明之後，目前暫時沒有再對此事進行相關回應。

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盾牌牙醫史書華發聲明反擊，三個重點： 1、法院採用變造後的證據 2、前妻是中共同路人 3、他被家暴 但絕口不提自己外遇ㄧ事。 在此給史書華一個法律意見，如果證據是變造的，可以對前妻提出「偽證罪」和「偽造文書罪」喔！ 絕對比你沒證據隨便去報案家暴還管用。

陳沂發佈於 2025年2月7日 星期五

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史書華, 外遇, 家暴, 陳沂

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