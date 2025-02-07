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〈在加納共和國離婚〉菲道爾、DIOR大穎疑復合！粉絲傻眼：我們變小丑？

記者劉宛欣／綜合報導

馬來西亞創作歌手菲道爾靠著跟網紅女友DIOR大穎合唱的〈在加納共和國離婚〉在台灣爆紅，但2024年10月卻傳出情變的消息，隨後小倆口聯合發文證實「是的，我們分開了。」且女方還在社群發文暗示菲道爾出軌，引發了一場風波。如今才過4個月的時間，兩人似乎已經走出了陰霾，更有網友發現，兩人一起搭乘了從日本返回馬來西亞的班機，疑似已經復合。

▲菲道爾、DIOR大穎傳被目擊搭乘同班飛機。（圖／翻攝自微博）

▲〈在加納共和國離婚〉菲道爾、DIOR大穎傳出復合。（圖／翻攝自菲道爾YouTube）

大穎曾經一度取消追蹤菲道爾的IG帳號，目前已經恢復追蹤。分手期間她曾發文澄清自己沒說男方出軌，只是「比較快找到新的」。對此，菲道爾則解釋被外界認為是小三的女性，其實是幾年前曾經合作過的工作夥伴，兩人雖有好感但並沒有交往，之所以與大穎分手並不是因為第三者插足，至於網路上謠傳兩人有金錢糾紛，他也駁斥了該說法。

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▲菲道爾、DIOR大穎傳被目擊搭乘同班飛機。（圖／翻攝自微博）

▲菲道爾、DIOR大穎傳被目擊搭乘同班飛機。（圖／翻攝自微博）

兩人證實分手當時，有許多網友對菲道爾的行為表示不滿，支持大穎的聲音也相當強烈，並對菲道爾劈腿的傳聞感到憤怒。但如今，兩人似乎悄悄重修舊好，有網友自嘲道「他們復合了，我們是小丑？」不少力挺女方的粉絲感到失望，甚至批評她是戀愛腦。

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菲道爾, DIOR大穎, 在加納共和國離婚

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