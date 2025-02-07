AV女優河北彩伽再改名「以歌手出道」！　達人大讚：不遜於偶像

記者顧齊祐／綜合報導

日本人氣AV女優河北彩花擁有甜美外貌、白皙皮膚以及火辣身材，深受廣大老司機喜愛，近來她改名後重新出發，她以新的藝名「河北彩伽」繼續活動，去年（2024）9月還曾在台舉辦見面會，後續也馬不停蹄地跑遍各大活動。近日她再度公開新的藝名「萌名」，宣布將以歌手身分出道，讓粉絲相當驚喜。

▲AV女優河北彩伽擁有甜美外貌、白皙皮膚以及火辣身材。（圖／翻攝自Instagram／saika_kawakita__official）



河北彩伽近日預告將要以藝名「萌名」推出首支單曲〈ずっと一緒に〉，並在Instagram釋出了歌曲片段，令粉絲十分吃驚。而對此，AV達人一劍浣春秋也表示「為什麼一個人有兩個不同的藝名？當然不是因為她想當個千面女郎，了解日本人的朋友一定知道，她們會用不同的名字做不同的事」。

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▲河北彩伽預告將要以藝名「萌名」推出首支單曲。（圖／翻攝自Instagram／saika_kawakita__official）



一劍浣春秋繼續說「在AV界根基已穩的情況下拓展工作領域，做自己喜歡做的事情我覺得很棒很棒」，並進一步強調「別以為人家是玩票性質隨便做做，以日本人的個性大多會有很認真的設定，以及不遜於偶像的表演模式，再加上她是河北彩伽，暗黑界的天下第一人，以她的地位和工作態度也不會隨便做做」。

▲河北彩伽將以歌手出道，AV達人讚：不會隨便做做。（圖／翻攝自Instagram／saika_kawakita__official）



而河北彩伽的粉絲在聽完她新歌的預告後，也紛紛留言大讚「新歌也太好聽了」、「絕對支持」、「漂亮又有才華」、「期待聽到完整版」、「多麼美妙的聲音」、「我不知道她是這種聲音」。