曾幫Selina、梁靜茹寫歌　「金曲入圍常客」鄭興要來台開唱了！

記者蔡琛儀／台北報導

大陸創作歌手鄭興宣布將於5月24日於台北國際會議中心舉辦生涯首場大型演唱會「盆地已經長出了森林」，演唱會主視覺海報拍攝過程中，鄭興以真實的苔蘚與植物裝飾自己，將自己融入大自然的懷抱，象徵演唱會的主題從「盆地」到「森林」的轉變。

▲鄭興拍攝演唱會視覺狂被噴水。（圖／好的秋工作室提供）

為了呈現更加真實的森林氛圍，攝影師特別要求助理在拍攝過程對著鄭興灑水，讓他彷彿置身於潮濕的森林之中，鄭興也忍不住笑說：「原來『喝露水就飽了』是這種感覺！」

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2017年正式出道的鄭興，八年發行了三張正規專輯，更曾受邀為多位知名歌手創作，如梁靜茹、光良、Selina、蔡旻佑、曾沛慈、梁文音等等，並獲金曲獎最佳新人獎、最佳國語專輯獎、年度專輯獎、最佳編曲人獎入圍的肯定。這場演出對於鄭興來說，不只是過去八年音樂旅程的總結，更是對於未來無限可能的展望，

對於演出曲目的選擇，鄭興及團隊花費了近一年的時間，反覆思索及考量，曾舉辦過近百場專場演出的鄭興，在以往的演出中，總不得不做出取捨，但這次他以一個「貪心」的心情，想把一切都呈現給樂迷。演唱會門票將於2月16日開賣，詳洽KKTIX。