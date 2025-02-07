汪小菲爆「砸錢買網軍」！深情文案外洩 網掀黑幕：出發台北前已準備

▲大S前夫汪小菲被爆出買網軍，藉著大S猝逝再炒流量。（圖／翻攝大S微博／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

女星大S在日本旅遊期間，不幸染上流感併發肺炎猝世，享年48歲。前夫汪小菲得知消息後急飛來台，面對媒體哀求「多說她一些好話」，還在網路上抒發思念，隨後又被拍到淋雨徒步返家，種種行徑引發熱議。然而，卻被小S、具俊曄、大S經紀人發聲反擊，現今又被爆出他買網軍營造深情人設。

微博上流傳汪小菲買網軍的文案，圖片中顯示，影片內容要求為汪小菲與大S的愛情故事，還必須添加歌詞，hashtag的要求為「#汪小菲大s的回憶好唏嘘#大s汪小菲#我們把故事講給了光陽#從未改變的是愛你的心。」文案包含「如果能和汪小菲這麼一直幸福下去該多好」、「曾經有多幸福，現在就有多痛」等等，還要求一個網軍只能寫一個文案，不可全部複製。而小紅書、微博上果真都可看見符合題材的文案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲汪小菲被爆出花錢買網軍。（圖／翻攝微博）



另外，對於汪小菲的行為，有中國網友認為，他在出發台北前早已有準備，上次大S公開處刑千萬頂級床墊，讓汪小菲成功製造話題，同時捧紅旗下餐飲品牌麻六記，直言「麻六記踩著大S的隱私、名譽、事業和健康發展而來。」

之後，汪小菲多次在媒體前行徑脫序，中國網友表示「大家以為是他為愛情緒不穩定。不，這對母子想讓麻六記賣得更好。他們並沒到達目的，幾次行銷後沒有太大改變，反而是汪屢次惡行招致路人反感。」原PO痛批大S屍骨未寒，這對母子就踩著她的屍骨行銷，「喪心病狂，流量反噬。」

大S丈夫具俊曄昨晚打破沉默首度發文，痛批汪小菲假裝悲傷在雨中漫步，還試圖透過製造有關保險和費用的假新聞，來傷害他們的家人，嘆「這世界上真的有這麼壞的人」。

大S生前的經紀人也看不下去，列出5點痛批汪小菲、張蘭母子近日的造謠，「造謠一，歐巴幫熙媛買4600萬人民幣身故保險。造謠二，妹妹唱歌跳舞歡心鼓舞，慶祝姊姊即將離世。造謠三，妹妹堅持把骨灰放在家中是為了逼前夫繼續繳房貸。造謠四，前夫有情有義包機送骨灰回台灣其實唯一做的只有看見媒體刻意叫司機提前放自己下車在雨中漫步30分鐘。造謠五，媽媽覺得前夫才是熙媛真愛，事實上在媽媽眼中，跟歐巴這三年的婚姻是熙媛48年人生中最快樂的時光。」

延伸閱讀

▸ 阿嬤顧孫離奇消失「竟與37歲男結婚」 回嗆兒女：沒欠你們

▸ 大S猝逝／張蘭僅沉寂3天復工「直播慘遭封鎖」 網一片叫好：封得好

▸ 原始連結