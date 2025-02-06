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胡瓜福隆獨旅碰上海女阿嬤　自嘆出門還要當業務

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜除了主持電視節目，還跨足自媒體圈，開設YouTube頻道《下面一位》，這次胡瓜展開第一次的獨自旅行，才剛到目的地就被觀眾們包圍住，雖然遇到下雨天，也不減胡瓜的興奮的心情，第一站首先來到福隆吃有名的便當，肚子餓的他聽到內用有熱騰騰的湯以及電視可以觀看球賽，便馬上改變心意，坐下和民眾同桌享用美食，大快朵頤一番，非常親民大方。

▲胡瓜與海女阿嬤們。（圖／下面一位）

▲胡瓜(右二)與海女阿嬤們。（圖／下面一位）

旅途中遇到路人紛紛邀約合照，而胡瓜來者不拒，親民的行為讓大家滿是歡喜，胡瓜也變身自拍達人，教長輩們如何使手機內鏡自拍，也驕傲地對鏡頭炫耀成果。不過也開啟了一個小插曲，胡瓜向合照的人一個個確認是否有按下《下面一位》頻道的訂閱，確認完後才讓人離開，不經讓他嘲諷自己，：「我的獨旅怎麼變出來跑業務？」搞笑的言論逗得大家呵呵大笑。

▲胡瓜與海女阿嬤們。（圖／下面一位）

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▲胡瓜吃福隆便當化身孤獨的美食家。（圖／下面一位）

而計畫去看沙雕的行程也因天氣因素臨時改去咖啡廳，沿途中即是受到遭受大風襲擊，胡瓜也風雨無阻的前往，相當有冒險家的精神。

隨後在咖啡廳吃甜點看海景享受愜意的時光，胡瓜看著海景，想起上一回到海邊旅遊竟是7年前，在這中間有到海邊都皆是去工作，沒有時間和機會可以旅遊，讓他感到萬分可惜。接著彷彿掉入回憶漩渦，開始回憶起數年前旅遊的美好，也讓胡瓜期許未來能夠撥出時間再度出國走走看看。

胡瓜到了漁港拜訪全台唯一，高齡80幾歲的海女阿嬤，邊品嚐當地現撈的海鮮料理，邊了解海女文化起源。談論到海女們從小就開始跟著家裡做海女訓練，分享如何在海裡穿梭自如，對此胡瓜滿是敬佩，也希望這樣特殊的文化能夠繼續傳承下去。

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