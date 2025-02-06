小S氣罵「人在做天在看」　KIMIKO曝真實經驗：有些人不擇手段

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）猝逝引發各界高度關注，6日張蘭的乾兒子瞎扯大S骨灰回台是靠前夫汪小菲包機，讓小S（徐熙娣）氣得發聲直說「人在做，天在看」。而舞蹈老師KIMIKO（林睿君）稍早對此有感而發，分享自己的真實經歷，表示：「每個人的選擇，最終都會回到自己身上。」

▲小S的聲明讓KIMIKO有感而發。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee、dancekimiko）

KIMIKO提到，她2020年結婚時，特地準備了喜餅，在每堂課上分發給學生，無論是常態性跟課的學生還是體驗課的學生，她都希望能分享這份喜悅。KIMIKO回憶道，有些學生特地來參加體驗課，只為了拿到喜餅，她也因此多準備了一些禮盒，想讓每個參與課堂的學生都能感受到她的喜悅。

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KIMIKO提到，其中有一位女孩讓她印象深刻，這位女孩經濟壓力大，無法穩定上課，但每次出現時，KIMIKO總是特別照顧對方，耐心單獨指導，甚至課後陪伴練習。當女孩拿到喜餅時，滿臉喜悅，眼眶含淚地告訴KIMIKO說，雖然自己不是常常上課，但非常感謝KIMIKO讓她也有機會沾沾喜氣。

▲KIMIKO分享親身經驗。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

然而，事情發生了意外的轉折。KIMIKO說，在自己的婚禮當天，出現了爭議新聞，最讓她驚訝的是，她在新聞畫面中看到那位女學生對著鏡頭，說出煽動群眾情緒的謊言，「她的語氣和神態，與我記憶中那個真誠感激的女孩判若兩人。那一刻，我無法理解，也無法接受。」她回憶起當時的無力感，感慨地說：「所有被潑過髒水的人，最不能理解的事情應該都是：你居然需要花費所有的力氣去自證，但根本從未發生過的事情，又要如何證明？」

多年後，KIMIKO收到這位女孩的私訊，女孩在長文中表達了後悔之意。對方坦言，當時麥克風遞到面前時，整個人都興奮起來，覺得那是一個能讓自己被認同的機會，所以說出了那些煽動情緒的話，完全忘記了自己的真實感受和KIMIKO曾經對她的幫助。女孩的道歉讓KIMIKO重新思考「人在做，天在看」的意義。

▲▼KIMIKO對於女學生的行為感到震驚。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

KIMIKO最後表示，雖然她已經釋懷，但這件事讓她明白，每個人的選擇最終都會回到自己身上，「我們只能選擇自己知道自己可以面對的課題，至於別人的選擇與行為，則是他們需要承擔的責任。」她也直言現在不太會去思考「人在做，天在看」這句話了，「因為很多人可能無法想像，為了追求網路流量和關注，有些人可以變得多麼不擇手段，甚至完全拋棄基本的道德底線。」