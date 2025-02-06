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新實境《九條好漢》來賓超大咖！爆破天荒合作內幕 啦啦隊女神也進駐

「星」兵日記1／黃鐙輝當班長、陶晶瑩開福利社　新實境《九條好漢》大咖名單曝光

▲接下新節目《九條好漢在一班》的金鐘常勝軍陶晶瑩，前年以實境秀《哈囉！毛小孩》再度入圍金鐘。（圖／林士傑攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

三度獲得金鐘主持獎項肯定的陶晶瑩，和演技同樣受到金鐘肯定的「南港劉德華」黃鐙輝，將接下全新型態的實境秀主持重任。時報周刊CTWANT掌握獨家消息，這檔台灣電視史上破天荒首個電視台與國防部一同合作的軍旅實境節目《九條好漢在一班》，已在日前正式啟動，節目中陶晶瑩將是一位亦師亦友的營站闆娘，而黃鐙輝則要一肩扛起帶領9位明星阿兵哥的班長重責。

台視全新軍事訓練體驗的全新實境秀《九條好漢在一班》，邀來多位30+男藝人重新入伍再次重溫當兵的酸甜苦辣。據了解，會收到兵單的人，除了黃鐙輝的徒弟曾子余，還有先前曾參加過《全明星運動會》的孫其君、潘君侖，另外更有大咖網紅、前職棒選手、《大嘻哈時代》小天王等超強卡司加入，成員橫跨綜藝、戲劇、唱片、體育。

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「星」兵日記1／黃鐙輝當班長、陶晶瑩開福利社　新實境《九條好漢》大咖名單曝光

▲黃鐙輝（左起）和徒弟曾子余，將在《九條好漢在一班》中成為班長和班兵。（圖／本刊資料照）

該節目確定將至中南部軍營內實際拍攝，以最真實的方式呈現軍旅生活，完整記錄一個多月間這群重新入伍的星級阿兵哥們，24小時全天候的團體軍旅生活，可說是最赤裸裸的「新（星）兵日記」。而參與訓練的9位男藝人，將透過這段軍事訓練，展現成長與轉變，阿兵哥們的表現與互動，與未來將產生的同袍間深厚的情誼，都相當具有可看性。

「星」兵日記1／黃鐙輝當班長、陶晶瑩開福利社　新實境《九條好漢》大咖名單曝光

▲潘君侖是《全明星運動會2》的MVP，體能相當不錯。（圖／本刊資料照）

有趣的是，34歲曾子余5年前曾入伍當兵，卻因家庭因素僅服兵役12天便火速返回工作崗位，當時他表示自己雖然只當12天兵，仍覺得升格真男人，這次《九條好漢在一班》錄影時間長達一個多月，相信可將大夥兒變成真正男人。而37歲孫其君則是阿兵哥中年紀最長的成員，他曾在台灣服過一年的替代役，這次要接受一個多月的完整軍旅訓練，令人期待他在節目中的表現。

此外，為了節目的畫面美觀與協調，《九條好漢在一班》每集還會邀請到不同的啦啦隊女神進駐，擔任福利社之花，為星級阿兵哥們注入滿滿的活力與動力，把她們在球場上展現的朝氣與活力、滿滿的熱情和能量帶入軍營，為緊張的軍旅訓練增添了不少輕鬆與歡樂的氣息。

「星」兵日記1／黃鐙輝當班長、陶晶瑩開福利社　新實境《九條好漢》大咖名單曝光

▲孫其君（左1）曾在戲劇《軍官‧情人》演出新兵角色。（圖／翻攝自孫其君臉書）

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