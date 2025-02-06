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aespa師妹團Hearts2Hearts「8成員超美神顏」　最小14歲

文／妞新聞

東方神起、Super Junior、少女时代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet，引領全球KPOP韓流的韓國大型娛樂經紀公司SM娛樂，又有一組生力軍來勢洶洶！繼4代代表女團aespa之後，睽違5年打造出的新女子組合「Hearts2Hearts하츠투하츠（簡稱H2H）」即將在2月24日出道， 8名成員的真面目、出道名正式公開啦。

Hearts2Hearts出道倒數

預告影片全員亮相「美到暴動」

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▲新女子組合「Hearts2Hearts하츠투하츠（簡稱H2H）。（圖／Youtube／SMTOWN，下同）

其實早在SM娛樂30週年紀念影片中就搶先曝光隊內成員，當時就因為超高顏值引起討論，在萬眾期待之下，醞釀多年的嶄新女團Hearts2Hearts終於在釋出的「Chase Your Choice」預告影片中全員亮相，8名成員由Jiwoo、Haram、Jooeun、Yuna、Ian、Nayeon韓籍成員、韓國和加拿大雙重國籍的Dahyun以及SM娛樂史上最初的東南亞「印尼籍成員Carmen」組成。

▲Hearts2Hearts全員亮相。（圖／IG@izitmag_）

大姐成員Jiwoo 、Carmen於2006年出生、還未滿20歲，最小忙內成員Nayeon是2010年出生，今年才14歲，雖然年紀都超輕，但已經擁有「完全型美貌」，影片中成員們穿著學院風短裙登場，青春洋溢的氣息、各有特色的高顏值、洋娃娃般的精緻五官立刻擄獲網友的心，紛紛大呼：「SM家出品有保證」、「誰是門面擔當？選不出來！」。

Hearts2Hearts團名傳達多種真摯情感、年輕世代訊息，飽含成為更壯大的『我們』的期望意義，由於8名成員都是非公開練習生，也讓團體更有神秘色彩，一起期待出道曲〈The Chase（더 체이스）〉吧。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, Hearts2Hearts, aespa

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