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民歌五十「三天邀逾50人獻唱」恐成絕響　丁曉雯：協會應不會再辦

記者蔡琛儀／台北報導

中華音樂人交流協會將在2月14、15、16日連續三天在台北小巨蛋舉辦「民歌五十演唱會」，光是節目編排就花費近兩年的籌備，規劃曲目更是耗費超過三個月，由於民歌經典曲目實在太多，100多首演出曲目，因此三天的演唱會幾乎都安排了不同的曲目，相當於一口氣辦了三場不同的演唱會，猶如「民歌音樂節」。

▲▼民歌五十演唱會、中華音樂人交流協會理事長丁曉雯。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲民歌五十演唱會集結50多位歌手演出。（圖／中華音樂人交流協會提供）

中華音樂人交流協會理事長丁曉雯說，三天的演出除了給觀眾滿滿的回憶，更賦予「紀錄、保存、傳承」的使命，找來超過七組攝影機、專業混音團隊「全場記錄」，要用最好的品質，將民歌記錄、保存下來。丁曉雯感性地表示：「等到民歌六十，我也已經超過七十歲，不知道還有沒有辦法能夠繼續將活動辦下去，所以我就拚這一次，勢必要將規格做滿，把民歌的文化完整呈現、保留，將唱入人心的共鳴，流傳下去。」

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此次更找來楊弦、吳楚楚、鄭怡、潘越雲、齊豫、李建復、侯德健、楊祖珺、邰肇玫、李宗盛在內的木吉他合唱團等超過50位代表性歌手，丁曉雯表示，當活動開始籌備時，有人主動請纓，希望能參與這次的盛會，也有人沒過問酬勞就一口答應；有部分前輩健康狀況不如以往，但為了能再次站上舞台，更是加緊練習、保養身體，這就是民歌大家庭的溫暖。

▲▼民歌五十演唱會、中華音樂人交流協會理事長丁曉雯。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲中華音樂人交流協會理事長丁曉雯。（圖／中華音樂人交流協會提供）

她也透露，雖然準備過程中每天都有變數，有人要改歌、有人臨時退場，每天都是考驗，但能將「中華音樂人交流協會」主導的民歌演唱會留給更多人的感動和回憶，「民歌演唱不會消失，但，協會辦的大型民歌演唱會，應該不會再有了！」演唱會門票詳洽udn售票網、全台「7- ELEVEN ibon」、「全家 FamiPort」、「萊爾富 Life-ET」。

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