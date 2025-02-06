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大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光！　昔因小S復出...美麗身影成追憶

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S的骨灰5日與家人搭VistaJet私人包機抵達松山機場，事後小S證實已回到家中，並非外傳的在龍巖會館設置靈堂，也不會替姊姊舉辦告別式。大S的離世，象徵一代人的青春不再了，事實上大S近幾年鮮少活躍螢光幕上，幾乎沒有任何影視作品，唯一代言僅有妹妹小S推薦的保養品牌，品牌方日前宣布將撤掉以她為主打的宣傳廣告，以表對逝者的尊重。

▲▼大S唯一代言宣布撤掉廣告。（圖／翻攝自臉書）

▲大S唯一代言，品牌宣布將撤掉廣告。（圖／翻攝自臉書）

大S生前有「美容大王」的稱號，婚後鮮少現身的她，因為妹妹小S的強力推薦，接下保養品牌代言，甚至復出螢光幕拍攝廣告，雙方合作三年，至今仍能在各大商店看見大S為商品拍下的美照。對於大S的驟逝，品牌方日前也發文哀悼，「懷著無比沉痛的心情，得知我們深愛的品牌代言人大S徐熙媛不幸離世，在與大S三年多的合作期間，我們深刻感受到大S對於美的追求以及對於生活的熟系。」

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▲▼大S唯一代言宣布撤掉廣告。（圖／翻攝自臉書）

▲大S昔日為廣告拍下美麗倩影。（圖／翻攝自臉書）

礙於考量，品牌方決定暫時撤下廣告，以表達對逝者的尊重，「也請大家一同緬懷她帶給我們的美好時光，大S的善良美好將永遠留存於我們心中。」貼文曝光後，不少網湧入留言，直呼：「可以永遠廣告，讓大家一直看到她」、「可以不要下架大S的廣告嗎拜託」、「希望她的美，可以永遠存在」。

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大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 汪小菲, 具俊曄, 代言

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