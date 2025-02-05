S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，消息曝光後震驚各界，母親S媽（黃春梅）被眼尖的網友發現，臉書已悄悄刪除過年期間曬出與女婿具俊曄同框比愛心的合照，惹人鼻酸。

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▲S媽悄悄刪除與具俊曄的合照。（圖／翻攝自Facebook）

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透過當時S媽在臉書分享的合照可見到，她身穿一件紅色的羽絨外套，頭上還配戴一頂俏皮頭飾，整體造型溫暖又具節日氣氛。她的臉上露出滿意的微笑，看起來非常高興。具俊曄則穿著牛仔襯衫搭配棕色背心及紅色圍巾，下身是牛仔短褲，展現休閒隨性的打扮，同樣對鏡頭展現燦爛笑容。兩人站在一起，用手勢比出一個愛心，展現彼此間的親密。如今女兒大S流感病逝日本，S媽也將合照悄悄下架，此舉曝光後讓不少網友為之鼻酸。

▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

事實上，S媽原傳聞昨（4）日回台，不過人遲遲未現身，事後小S透過經紀人發出聲明，透露目前最新情況，「由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解。我們也非常理解大家的工作需求，但為避免大家在機場長時間等候，辛苦奔波，特此告知。如有後續安排，我們會再另行通知，再次感謝大家的支持與理解！」