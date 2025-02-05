奧斯卡金獎名導買凶宅真撞鬼！　痛苦喊：手臂痛到像被水泥澆灌

記者蕭采薇／台北報導

超自然靈異電影《感應》（Presence），由奧斯卡名導史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）以自身住在凶宅的靈異經驗為靈感，與同樣曾在家中撞鬼的千萬票房名編劇大衛柯普（David Koepp）攜手合作。全片以第一人稱視角拍攝，只為帶觀眾體驗超獨特的沉浸式窺視感，不過長時間的負重也讓索德柏痛苦喊道：「我的手臂簡直像被水泥澆灌一樣！」

▲《感應》導演史蒂芬索德柏，以自身住凶宅的靈異經驗為創作靈感。（圖／采昌提供）

《感應》靈感源於史蒂芬索德柏自身入住凶宅的真實靈異經歷，他說：「我們偶爾會遇到類似『我有把那個燈關掉嗎？』這種奇怪小事，但我從來沒感受到威脅，也不害怕，甚至並不在意。」不過某日，他們請到的房屋代管人員，明確在家中看見不知名女人的身影在屋內穿梭，索德柏表示：「當我聽到這樣的故事時，我心想『為何這些事情沒有發生在我身上？』聽起來好刺激啊！」



寫下創作靈感之後，史蒂芬索德柏與知名編劇大衛柯普分享，而大衛柯普與家人也正巧在自家中有相同的毛骨悚然撞鬼經驗，因此馬上決定接續本片劇本創作，並表示：「一切都發生在個地點，奇怪的事情發生、一個家庭崩解，我覺得這觸及了所有我個人的癖好。」兩人也因此攜手創作出超乎觀眾想像的超自然話題新作。

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▲史蒂芬索德柏曾買到凶宅，房屋代管人員看見不明女子身影。（圖／采昌提供）

全片以「第一人稱視角」的主觀鏡頭拍攝，打造超獨特的沉浸式窺視感。對於想法轉變，索德柏也對此表示：「主觀鏡頭的美學構思，並不會讓我們疏遠，反而讓我們更加投入，因為它給人一種真實窺視感。你會覺得這是一個真實的家庭，這些事情真的發生在他們身上，而你正在觀看。若本片採用反向視角，就什麼也看不見了。」



他親自扛著12磅的攝影機在屋中走位、拍攝，長時間負重讓他直呼痛苦：「它不算很重，但在將它伸出身體八分鐘後，就會變得很吃力，我的手臂簡直像被水泥澆灌了一樣！」這也讓他開玩笑，反省自己應該要先去健身鍛鍊。

▲史蒂芬索德柏為本片挑戰「全片第一人稱視角拍攝」。（圖／采昌提供）



《感應》描述蕾貝卡（劉玉玲飾演）和先生克里斯（克里斯蘇利文飾演）帶著兒子泰勒（艾迪瑪黛飾演）和女兒克蘿伊（卡莉娜梁飾演），一家四口搬進郊區一處新家。克蘿伊因為失去摯友而陷入悲傷，同時又常因為和哥哥不合引發爭執，加上媽媽對哥哥的偏愛，讓她感到無依無靠。來到新家之後，她默默感受到這個家中，似乎有股詭異的靈異力量存在…，電影將於2月14日於台上映。