蕭秉治認了「圈內只有2個好朋友」！　爆五月天最好相處的竟不是阿信

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治去年推出專輯《完人 Imperfect》，歌曲〈勝利人生〉MV特別邀請同門師兄弟五月天瑪莎、麋先生聖皓、鼓鼓呂思緯助陣，在MV裡他們一起玩團，也飾演公司的主管以及員工，同時也是一群最好的朋友。

▲蕭秉治〈勝利人生〉MV邀請瑪莎、聖皓、鼓鼓助陣 。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治認為勝利不是要誰的認可，而是擁抱並享受生活中的每一刻，有懂他的人一直在身後，每天都讓自己更朝著完美靠近，即便平凡，也能活出勝利人生。這次和瑪莎、聖皓、鼓鼓一起拍MV，雖然是工作卻玩得盡興，就連平常靦腆的蕭秉治也跟著活潑起來，難得在MV裡有不少俏皮的鏡頭，自然流露，相當吸晴。

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被問及為什麼邀請瑪莎、聖皓、鼓鼓合作演出，他說：「鼓鼓和聖皓是我在這個圈子裡唯二，兩個最好的朋友，瑪莎哥是我認為圈內最好相處的一位大哥。」此話一出，聖皓馬上笑說：「難怪你在這圈子只有唯二的朋友。」其實私交甚篤的他們，不僅是音樂交流，也是相互扶持走過低谷的好兄弟，瑪莎甚至為了蕭秉治相隔15年客串演出MV，瑪莎笑言之前都專幫美女劉若英、丁噹拍MV，難得為蕭秉治演出，也讓他開心大喊：「賺到了！」

▲蕭秉治直言聖皓、鼓鼓是他圈內唯二好友，瑪莎則是很照顧他的大哥。（圖／相信音樂提供）

在〈勝利人生〉MV播出前，蕭秉治社群就搶先劇透，PO出和瑪莎、聖皓、鼓鼓的合照，歌迷還幫取團名「瑪莎拉（師）弟」，這次「瑪莎拉弟」在〈勝利人生〉MV限定成團，瑪莎依舊擔任貝斯手，鼓鼓則是鼓手，聖皓雖然擔綱吉他手，他豪氣直說：「如果真的成團，身邊是這三個團員，你要我做什麼都可以！」相當欣賞聖皓聲線的蕭秉治說：「如果是這樣組合，聖皓是Vocal！」此外，蕭秉治8月23日將在高雄巨蛋開唱，門票將於2月9日中午12點開賣，詳洽拓元。