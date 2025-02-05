ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭秉治認了「圈內只有2個好朋友」！　爆五月天最好相處的竟不是阿信

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治去年推出專輯《完人 Imperfect》，歌曲〈勝利人生〉MV特別邀請同門師兄弟五月天瑪莎、麋先生聖皓、鼓鼓呂思緯助陣，在MV裡他們一起玩團，也飾演公司的主管以及員工，同時也是一群最好的朋友。

▲▼蕭秉治〈勝利人生〉、瑪莎、聖皓、鼓鼓 。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治〈勝利人生〉MV邀請瑪莎、聖皓、鼓鼓助陣 。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治認為勝利不是要誰的認可，而是擁抱並享受生活中的每一刻，有懂他的人一直在身後，每天都讓自己更朝著完美靠近，即便平凡，也能活出勝利人生。這次和瑪莎、聖皓、鼓鼓一起拍MV，雖然是工作卻玩得盡興，就連平常靦腆的蕭秉治也跟著活潑起來，難得在MV裡有不少俏皮的鏡頭，自然流露，相當吸晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問及為什麼邀請瑪莎、聖皓、鼓鼓合作演出，他說：「鼓鼓和聖皓是我在這個圈子裡唯二，兩個最好的朋友，瑪莎哥是我認為圈內最好相處的一位大哥。」此話一出，聖皓馬上笑說：「難怪你在這圈子只有唯二的朋友。」其實私交甚篤的他們，不僅是音樂交流，也是相互扶持走過低谷的好兄弟，瑪莎甚至為了蕭秉治相隔15年客串演出MV，瑪莎笑言之前都專幫美女劉若英、丁噹拍MV，難得為蕭秉治演出，也讓他開心大喊：「賺到了！」

▲▼蕭秉治〈勝利人生〉、瑪莎、聖皓、鼓鼓 。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治直言聖皓、鼓鼓是他圈內唯二好友，瑪莎則是很照顧他的大哥。（圖／相信音樂提供）

在〈勝利人生〉MV播出前，蕭秉治社群就搶先劇透，PO出和瑪莎、聖皓、鼓鼓的合照，歌迷還幫取團名「瑪莎拉（師）弟」，這次「瑪莎拉弟」在〈勝利人生〉MV限定成團，瑪莎依舊擔任貝斯手，鼓鼓則是鼓手，聖皓雖然擔綱吉他手，他豪氣直說：「如果真的成團，身邊是這三個團員，你要我做什麼都可以！」相當欣賞聖皓聲線的蕭秉治說：「如果是這樣組合，聖皓是Vocal！」此外，蕭秉治8月23日將在高雄巨蛋開唱，門票將於2月9日中午12點開賣，詳洽拓元。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【你都不要摸！】歐告被主人空氣摸摸欺騙....氣到翻臉不給摸

推薦閱讀

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇

大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇

具俊曄痛失大S悲喊「盡力了」　韓友人憂：他性格脆弱可能瘋了

具俊曄痛失大S悲喊「盡力了」　韓友人憂：他性格脆弱可能瘋了

玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光

玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光

汪小菲現任妻Mandy淚崩！　揭他狀態「瀕臨崩潰」求情：不要網暴

汪小菲現任妻Mandy淚崩！　揭他狀態「瀕臨崩潰」求情：不要網暴

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」！　揭大S治喪最新情況

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」！　揭大S治喪最新情況

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸了！　張穎穎對話被流出：痛苦都他造成的

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸了！　張穎穎對話被流出：痛苦都他造成的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇

具俊曄痛失大S悲喊「盡力了」　韓友人憂：他性格脆弱可能瘋了

玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光

汪小菲現任妻Mandy淚崩！　揭他狀態「瀕臨崩潰」求情：不要網暴

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蕭秉治, 五月天瑪莎, 麋先生聖皓, 鼓鼓

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 權相佑愛吃生食「肺慘變一片白」　求醫吃驅蟲藥才治癒
  2. 賀一航兒子「幫《黑澀會》老婆洗內褲」！媽目睹怒罵：男人不該做這事
  3. 蕭秉治認了「圈內只有2個好朋友」！　爆五月天最好相處的竟不是阿信
  4. 76萬YTR網紅宣布「我要結婚！」　飛機偶遇摯愛：愛情種子發芽了
  5. Jisoo隔4年再演女主！導演「原本很擔心」：看到最後會發現非她莫屬
  6. 長相神似大S爆紅！陸網紅宣布未來停止模仿　哀悼偶像：妳就是女主角
  7. 《甄嬛傳》馬拉松收播日公開！累積千萬觀看「元宵節過後」還可追
  8. 大S驟逝「診所排隊一大圈」！內部景象曝 她狂打電話：大家都衝來
  9. NMIXX回來了！4月強勢登台連唱2天　「5種票價公布」驚喜挑戰男團舞
  10. 台女星飛北京電影學院進修！　省錢「住合租房」曝整趟花費20萬

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366