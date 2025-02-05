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NMIXX回來了！4月強勢登台連唱2天　「5種票價公布」驚喜挑戰男團舞

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團NMIXX於2022年以怪物新人之姿橫掃歌壇，她們相隔1年回到台灣開唱，即將在4月19、20日一連兩天在林口體育館舉辦「NMIXX CHANGE UP：MIXX LAB IN TAIPEI」粉絲演唱會，主辦單位「遠雄創藝」於5日正式公布台灣場票價，門票23日中午12點於拓元售票系統正式開賣。

▲▼NMIXX回來了！4月連唱2天強勢登台　「5種票價公布」搶先挑戰男團舞。（圖／遠雄創藝提供、翻攝自NMIXX官方推特）

▲NMIXX展開第二次巡迴粉絲演唱會，首爾場時驚喜挑戰男團舞蹈。（圖／翻攝自NMIXX官方推特）
  
NMIXX第二次粉絲演唱會巡演「NMIXX CHANGE UP：MIXX LAB IN TAIPEI」2024年10月從首爾為起點開跑，預計在4月19、20日來到林口體育館開唱，與以往演出不同，她們在首爾場時驚喜唱跳男團強勁舞曲，從NCT127的〈Kick It〉、SEVENTEEN的〈HOT〉，甚至是TWS 的〈plot twist〉，完美詮釋原曲氛圍，同時展現出NMIXX專屬的魅力，將氣氛炒到最高點。

▲▼NMIXX回來了！4月連唱2天強勢登台　「5種票價公布」搶先挑戰男團舞。（圖／遠雄創藝提供、翻攝自NMIXX官方推特）

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▲NMIXX日前透過官方頻道向粉絲拜年。（圖／翻攝自NMIXX官方推特）
  
另外，隨著2025年開啟新的一年，NMIXX近日透過官方頻道捎來新年問候，Lily提及三週年紀念日，「終於來到與一起度過第三次新年，春節來臨也代表要正式與NSWER一起迎接2025年了」，BAE接著說：「今年也能和NSWER一起度過真的很幸福，NSWER也是這樣想的嗎？」Jiwoo感謝歌迷的支持：「去年NMIXX獲得很多NSWER的喜愛，2025年會以更多元的活動方式給予NSWER滿滿的愛，請多多期待。」
 
Kyujin惦記粉絲要吃飽，「最重要的是，NSWER在新年要多吃美食，見想見的人，好好地休息度過年節。」Sullyoon給予祝福：「2025年是象徵變化與再生的蛇年，NMIXX乘著蛇年的氣韻，會帶給大家嶄新的面貌，請給予我們多多應援。」最後隊長Haewon送上祝賀：「我們也會為NSWER應援在新的一年有更多好的變化！」

▲▼NMIXX回來了！4月連唱2天強勢登台　「5種票價公布」搶先挑戰男團舞。（圖／遠雄創藝提供、翻攝自NMIXX官方推特）

▲NMIXX將於4月登台連唱2天，5種票價公布。（圖／遠雄創藝提供）
  
主辦單位「遠雄創藝」同步於5日公布5種票價分別為6680、5880、5280、4880、3880元，門票預計在2月23日中午12點於拓元售票系統正式開賣，更多詳情請洽主辦官方臉書查詢。

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