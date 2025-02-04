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孫生不爽媽被嗆早死早超生：留點口德！　出獄又闖店家偷萬元皮夾

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生日前才拍片分享，幫剛出獄不久的媽媽找住處，不料今（4）日卻傳出媽媽闖入店家偷走放有萬元的皮夾，出現疑似店員的網友在網路上發文開嗆「早死早超生」。為此，孫生親上火線反擊了。

▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生日前拍片幫媽媽找住處。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

透過孫生在Threads發文曬出的截圖可見到，一名疑似店家的網友發文指控他的媽媽偷東西，並對其人格進行惡意攻擊，除了說她常在北榮宮附近出現之外，同時也聲稱看見她每半個月會拿走一大袋藥品，「老查某！那麼愛吃藥，早死早超生。」並稱已向警方報案處理此事。

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▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生發文反擊網友。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

孫生親自回應該網友對媽媽的攻擊，並表達了對對方極端言論的不滿，他指出雖然偷竊行為應該受到譴責，但沒有必要進行人身攻擊。孫生呼籲大家應該保持基本的口德，同時也表達自己對於偷竊的厭惡，「偷東西確實很糟，你確實該氣。從小到大因為我媽這樣，所以我比誰都還恨偷東西，但有需要到早死早超生嗎？留點口德啦！」

▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲店家公布監視器畫面，行竊婦人疑似是孫生母親。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

事實上，整起事件源於一名網友透過臉書發文，並曬出店家的監視器畫面，同時也聲稱在開工日當天有人走進店裡的櫃台，迅速拿走放有萬元現金的皮夾。貼文曝光後，立即引發討論，更被眼尖的網友發現，畫面中的婦人疑似就是孫生的媽媽。

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孫生, YouTuber, 網紅, 反骨男孩

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