《絕命終結站》回來了！男遭鍊條勾鼻「被火海吞噬」手上刺青超毛

記者黃庠棻／台北報導

賣座血腥恐怖片系列即將推出全新篇章，帶領觀眾回到死神扭曲正義感的起點《絕命終結站 血脈》。故事描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。

▲《絕命終結站 血脈》即將在台灣上映。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

《絕命終結站 血脈》的主要演員包括凱特琳桑塔胡安納、提歐布里奧尼斯、理查哈蒙、歐文派崔克喬諾、安娜洛爾、萊雅齊爾斯戴、以及布蕾克貝辛格與東尼陶德；導演是亞當史坦及查克利普夫斯基；編劇是蓋布西克及洛莉伊凡斯泰勒；故事原創是強華茲和蓋布西克及洛莉伊凡斯泰勒，並根據傑佛瑞雷狄克的原創角色所改編。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《絕命終結站 血脈》即將在台灣上映。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

《絕命終結站 血脈》的製片包括克雷格派瑞、席拉漢娜罕泰勒、強華茲、黛安麥格尼爾以及陶比艾瑪李奇；監製是大衛席格與華倫齊德。幕後創意團隊包括攝影指導克利斯汀西巴特、美術指導瑞秋奧圖、剪接師莎賓娜皮崔、配樂師提姆溫、服裝設計師蜜雪兒杭特以及選角指導瑞奇迪利亞。

▲《絕命終結站 血脈》即將在台灣上映。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

近日，《絕命終結站 血脈》公開一段預告片，一名男子在穿洞店結束工作之後，看了一眼手機桌面便拿起刺青工作在手臂上紋了「爸爸」，後來意外發生，鏈條勾住鼻子，最終陷入火海，雖沒有血腥畫面，但恐怖感油然而生。該片由新線影業呈獻，由華納兄弟影業全球發行，並將於台灣5月15日(週四) 2D · IMAX 同步上映。