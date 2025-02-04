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大S愛動物5暖舉「我不吃我朋友」　規定家中不准有籠子：跟人平等

記者劉宜庭／綜合報導

大S（徐熙媛）病逝日本，享年48歲，突如其來的噩耗震驚親友，也令粉絲心痛不已。她生前性格剛正、行事瀟灑，唯獨家人是她唯一軟肋，就連動物，她也將其視為好友對待，除了規定家中不許有籠子，還曾經為了救愛犬「五妹娘」向神許願，用吃素交換五妹娘的生命。

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▲小S提供珍藏的愛犬「五妹娘」的照片。（圖／犬象）

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▲大S將愛犬「五妹娘」視為家人。（圖／犬象）

大S曾在節目上分享吃素原因：「我許願真的滿靈的，我都是用交換的，就像我當時用吃素交換五妹娘的生命，就成功了。」當時，僅2歲的五妹娘得了重病，後來奇蹟般活到15歲才離世，得知愛犬過世噩耗當下，她雖然人在錄影現場，仍激動對著電話崩潰大哭。

30年前，當時正致力於動物保護法的推動與反對遺棄動物的活動，大S不只響應動保志工的期盼，還積極號召包括小S和阿雅在內等眾多演藝圈好朋友參與相關活動，也曾向譚艾珍承諾，任何保護動物的活動，都可以找她聯絡相關人士參與，暖舉令譚艾珍印象深刻。

▲大S。（圖／翻攝自大S微博）

▲大S。（圖／翻攝自大S微博）

▲大S愛動物。（圖／翻攝自大S微博）

大S也規定，家中不能有任何會困住動物的裝置，「他們都是我的家人我的朋友。我規定家裡不准有籠子，所有動物跟人要平等。​​」她也不只一次說過，「我好愛動物，他們是我的朋友，我不吃我朋友。」她認為，動物跟人類之間的友情是最平等、最純粹的，「要好好珍惜愛護他們！」

行事作風有如女俠般的大S，過去看見有醉漢虐狗時，也同樣見義勇為、挺身相助，自己還因此差點被打，所幸當時朋友們趕來支援，「動物不會說話，被虐待了，只能一直掙扎，無力的掙扎…。」

▲大S。（圖／翻攝自大S微博）

▲大S抱著鴿子。（圖／翻攝自大S微博）

還有一次，大S發現一隻瞎了眼的小鴿子，她抱在懷裡陪睡了一整夜，「天一亮我把她抱上陽台，她不跟其他的鴿子飛，只是在門口等著我…真是心疼死我了！可憐的小傢伙…。」足見她是真心愛護著所有動物。

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大S, 徐熙媛, 五妹娘

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