王彩樺自爆有「三億財產」　許富凱驚呆：妳是認真的？

記者許逸群／台北報導

POP Radio 2025新春特別節目《新年歡樂星–誰來在一起》，邀請王彩樺、許富凱與黃于庭（庭庭）擔任客座主持。三人在節目中大玩「吹牛大賽」，比賽前王彩樺笑稱自己「做人實在」，被女兒庭庭機智反問：「現在是已經開始了嗎？」王彩樺更毫不嘴軟曝自己有三億財產，讓許富凱分不清真假驚呼：「妳是認真的？」

▲新春特別節目《新年歡樂星–誰來在一起》。（圖／POP Radio提供）

記憶力挑戰「我的瓜田有蛇麼」，三人除了要接力聯想各種瓜類，還得不斷重複前面的內容。沒想到許富凱從示範就差點搞砸，才第二輪便大喊「糟糕」，直呼腦袋打結；庭庭則展現年輕優勢，全程近乎零失誤，讓所有人超佩服！接下來的比「長」挑戰更是荒謬，許富凱不計形象稱「我的腋毛比較長」，王彩樺則不甘示弱說：「我臉上打的醫美電波比你長」！

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▲王彩樺、許富凱與黃于庭在節目中默契與效果十足。（圖／POP Radio提供）

此外，年前推出的實境綜藝《瓜田冠軍的誕生》，集結林美秀、王彩樺、許富凱及庭庭深入農村第一線。許富凱則爆料，王彩樺母女拍攝期間發生小冷戰，「每次她們吵架，我和美秀姊都有收到訊息。」王彩樺甚至曾傳語音訊息向許富凱道謝，感激他對庭庭的照顧，庭庭聽完也搞笑吐槽：「確定不是媽媽喝太多嗎？」

談到新年新計畫，庭庭透露即將赴澳洲留學三個月，實現出國讀書的夢想；王彩樺除了拍攝新戲外，也將參與《2025真愛秀．藍寶石大歌廳》演出，與粉絲重溫經典時光；許富凱則專注於籌備新專輯與演唱會，承諾帶來更多精彩作品，要歌迷朋友拭目以待。