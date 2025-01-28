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火星人布魯諾新歌邀Lady Gaga、Rosé站台！　歌詞遭批「太露骨」

記者劉宛欣／綜合報導

美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）最近推出與饒舌女歌手Sexyy Red合作的全新單曲〈Fat Juicy And Wet〉，這首歌吸引了不少關注，不過隨著歌曲的釋出，卻引發了部分網友的強烈批評，紛紛指出歌曲的歌詞內容過於露骨，讓許多聽眾感到不適，認為這與Bruno Mars過去的形象和音樂風格有所背離。

▲火星人布魯諾新歌被批太露骨。（圖／翻攝自MV）

▲火星人布魯諾新歌被批太露骨。（圖／翻攝自MV）

〈Fat Juicy And Wet〉中包含了多次暗示女性私密部位的字眼，以及涉及性愛、雜交的內容，這使得不少粉絲認為，這樣的歌詞不適合Bruno Mars的年輕粉絲群體。更有網友指出，這首歌的氛圍與Bruno Mars過往所推出的音樂大相逕庭，讓人難以相信這樣的作品屬於他。許多粉絲認為，這首歌適合在脫衣舞店等成人場所播放，而不適合在公共場合聆聽。

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▲火星人布魯諾新歌被批太露骨。（圖／翻攝自MV）

▲Lady Gaga、Rosé也參與了拍攝。（圖／翻攝自MV）

此外，〈Fat Juicy And Wet〉的MV也引起了討論，天后Lady Gaga與曾和他合作〈APT.〉的BLACKPINK Rosé都有出演。兩位大牌明星的出現，吸引了更多的目光，雖然這首歌與Bruno Mars過去的形象有較大的反差，評價兩極，但仍然是音樂圈內的熱門話題，許多粉絲也對這首歌曲是否會繼續獲得成功表示關注。

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