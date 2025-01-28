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姊姊魏如萱被盧佾暘「認成持修」！　魏如昀尖叫笑翻：好恐怖

記者劉宛欣／綜合報導

POP Radio《新年歡樂星-誰來在一起》除夕特別節目，魏如昀請來由林毓家（家家）、盧佾暘和李秉諭（貢丸）所組成的「AcQUA源少年R.Y.G.」圍爐，一起度過守歲時光。在進行「他是你是蛇（誰 ）？臉盲大師在哪家」時，3人超挫敗，其中貢丸甚至掛蛋，盧佾暘還把魏如萱誤認成持修，被家家虧「你太誇張了」，魏如昀一邊大笑還一邊尖叫直呼「好恐怖」。

▲挑戰年齡鴻溝！盧佾暘誤將魏如萱當持修　魏如昀尖叫：「好恐怖」。（圖／POP Radio提供）

▲AcQUA源少年R.Y.G登上魏如昀節目。（圖／POP Radio提供）

雖然3名少年臉盲王當之無愧，盧佾暘在「華語歌壇小天才」聽Google小姐念歌詞的項目中連續答對6題，追平貢丸得分，家家則是一題都聽不出來，情急之下歌名亂猜卻都不中，趕忙求助貢丸，沒想到對方也講不出歌手名稱，讓一旁的魏如昀驚呼「Oh my god」，笑稱與少年們有代溝「第一次看到這麼手足無措的來賓」。

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▲挑戰年齡鴻溝！盧佾暘誤將魏如萱當持修　魏如昀尖叫：「好恐怖」。（圖／POP Radio提供）

▲3人被笑是臉盲王。（圖／POP Radio提供）

過年團圓，聊起家中必做的事情，家家表示最難忘過年時全家一起放煙火，盧佾暘則分享，每到過年，親戚都會齊聚在長輩家中，一起出門爬山健行，貢丸過年習慣到與家人到廟裡走春，全家一起去玩刮刮樂，笑稱試過每人包一本彩券，但長大了就發現完刮刮樂還是運氣先決，現在家人新春都只憑一張刮刮樂啟動全年好運。

▲挑戰年齡鴻溝！盧佾暘誤將魏如萱當持修　魏如昀尖叫：「好恐怖」。（圖／POP Radio提供）

▲AcQUA源少年R.Y.G分享過年必做的事。（圖／POP Radio提供）

談到新年目標，魏如昀希望今年能成功學會斷捨離，她日前反覆感冒、身體微恙，被家人直指是堆積太多雜物影響運勢，今年即將要20歲的貢丸打算學習理財，毓家則許願再挑戰新角色，盧佾暘從去年開始健身、學習韓文和樂器，新的一年除了希望繼續維持，還計畫接觸創作，被誇讚是成員中的學霸。

AcQUA源少年R.Y.G.日前推出帶有濃烈70年代氛圍感的舞曲〈Disco Night〉，家家興奮透露今年源少年5位成員皆已回歸，新的一年已經安排演出規劃。完整節目都在1月28日晚間9點POP Radio播出。

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