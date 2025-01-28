李玉璽熱戀大6歲許允樂「首吐心聲」！老闆炎亞綸：不知能走到什麼時候

記者潘慧中／台北報導

許允樂和張兆志離婚1年後，日前低調證實與小6歲的李玉璽交往中，令粉絲又驚又喜。李玉璽事後和老闆炎亞綸一起主持Hit Fm除夕特別節目時，他則說這一年開始也算是有存在感，「因為前陣子新聞出來，大家應該都知道吧！」

▲李玉璽和炎亞綸一起主持Hit Fm除夕特別節目。（圖／Hit Fm聯播網提供）



李玉璽接著表示，以前並不會避諱談感情事，「被拍到就承認」，他認為重視一段關係必須要有擔當。對此，炎亞綸好奇聽眾想法，究竟藝人感情是否要公開？他認為藝人也是人，談戀愛也是理所當然的事情，兩個人真心交往，當然想得到祝福。

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▲▼李玉璽和炎亞綸是工作夥伴。（圖／Hit Fm聯播網提供）



炎亞綸話說至此，李玉璽笑說，「怎麼有點擔心炎亞綸接下來要說些什麼？」炎亞綸則表示沒有要說什麼大道理啦，就是希望大家可以保持開放的態度給予祝福，「反正也不知道能走到什麼時候！」

▲許允樂和小6歲的李玉璽穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）



事實上，李玉璽當初是因舞台劇《婚內失戀》與許允樂擦出火花，後來因不約而同在社群網站po出香港郵輪照，私下關係才進一步引起粉絲猜測。而隨著他認愛之後，女友也低調發文吐露心聲，「感謝曾經／感謝經歷／感謝祝福／感謝一切／感謝大家／感謝自己／也感謝愛與被愛同時發生。」