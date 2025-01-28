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高鐵乘客急下車爆衝突！他好心1舉動衰遭嗆「自私」 無奈：招誰惹誰

記者潘慧中／綜合報導

適逢年節期間，不少民眾都會透過搭乘高鐵返鄉，而媒體人狄志為也因此窺見很多人性面，原因是他只是幫一位帶著3個小孩的婦人拿下行李，就被路人罵自私，讓他頓感無奈，「我……招誰惹誰了啊……？」

▲▼狄志為。（圖／翻攝自Facebook／狄志為）

▲狄志為無辜被罵自私。（圖／翻攝自Facebook／狄志為）

狄志為近日在臉書透露當時剛好抵達某站，準備上廁所的他目睹一名婦人揹著一個寶寶，還要叫其他兩個小孩別亂跑的同時，拿不太下架上的行李，「整個就僵在那裡，剛好又堵住出口，排在她後面的人急著說：『小姐你要快一點，我們快來不及下車了！』」

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此時，列車響起即將啟動的聲音，有些人決定從另一頭下車，但卡在這頭的人完全沒有幫忙婦人拿行李。狄志為擔心到看不下去，決定擠過人群並協助婦人拿下行李。沒想到，「這時一位老先生不明究理對我怒罵：『你如果害我錯過站，你是要怎麼賠？自私的人！』」

▲狄志為是資深媒體人。（圖／翻攝自Facebook／狄志為）

狄志為當場還被老先生瞪了一眼，讓他相當無奈，推測對方可能誤會他和婦人是認識的才會拿他出氣，「但算了……過年嘛～我不跟您一般見識，破壞我回家過年的心情，我只知道我幫了婦人，也幫了沒有伸出援手旅客，解除差點錯過下站的危機！過年人擠人容易火氣大，和氣生財，您說是吧？」

狄志為臉書全文：

搭高鐵可以看到很多人性的一面ㄟ
年節返鄉的時刻人最多了，行李也多～
抵達某站的時候，一堆人等著下車，行李、人全擠在走道上…
一位婦人帶著三個小孩擠兩個位置，坐在離門口最近的地方，快到站時她便起身，拿行李跟弄三個小孩，準備下車…（我剛好去廁所，目睹這一切）
這時車到站，婦人身上揹一個寶寶，還得叫住兩個小的不要亂跑，接著準備伸手去拿架上行李，但她個子小又背著小孩，實在不好使力…
整個就僵在那裡，剛好又堵住出口，排在她後面的人急著說：「小姐你要快一點，我們快來不及下車了！」
這時剛好列車要啟動的聲音響起，有些人已經從另外一頭走，卡在這頭的人，就是沒有人想到要幫她拿行李…我都替這些人擔心了
實在看不下去，我擠過人群，幫她把行李拿下來，婦人連忙說聲謝謝，趕緊下車，這時一位老先生不明究理對我怒罵
：「你如果害我錯過站，你是要怎麼賠？自私的人！」老先生狠狠的瞪我一眼然後下車
我…招誰惹誰了啊
但算了，他可能以為我跟剛剛的婦人是一起的，才會把氣出在這邊…
過年嘛～我不跟您一般見識，破壞我回家過年的心情，我只知道我幫了婦人，也幫了沒有伸出援手旅客，解除差點錯過下站的危機！
過年人擠人容易火氣大，和氣生財，您說是吧？

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