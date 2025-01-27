《歡樂今宵》杜平離世！享壽88歲　眾星遠赴澳洲參加追思會

記者劉宛欣／綜合報導

知名香港小生、《歡樂今宵》主持人杜平於2024年底辭世，享壽88歲，他闖蕩演藝圈多年，擁有豐富人脈，結交了無數朋友。近日，杜平的家人在澳洲墨爾本舉辦了追思會，並邀請了幾位昔日的好友，特地前來送他最後一程。

▲杜平於去年底離世，享壽88歲。（圖／翻攝自網路）

根據港媒報導，杜平一生深受同業敬重，與不少圈內人士保持了深厚的友誼。曾經，他收溫兆倫和翁虹為乾兒子與乾妹，並曾公開稱讚翁虹是極具責任感的人。杜平曾透露多年前翁虹準備前往澳洲演出時，發生了車禍，但她依然堅持要出席，儘管受傷，仍然選擇坐輪椅上台，甚至打了止痛針繼續演出，表現出了極大的毅力。事後，翁虹主動要求認杜平為乾哥。

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▲杜平3年前健康就亮紅燈。（圖／翻攝自臉書）

2024年初，杜平曾回香港探親，他當時狀態尚佳，髮色烏黑，言談中透露曾經3年前遭遇健康危機，當時脊髓神經受損，第四與第五脊椎歪曲，差不多有一年無法走路，只能躺在床上。

杜平自1950年代末期便活躍於香港電影界，成為當時的當紅小生之一。隨著粵語片的逐漸衰退，杜平轉向了電視圈，成為經典綜藝節目《歡樂今宵》的台柱，並出演過《家變》、《網中人》、《京華春夢》等熱門劇集。這次追思會，杜平的好友森森、廖安麗以及乾妹翁虹都有飛到澳洲參與。根據杜平家人的要求，現場禁止拍攝與錄影，希望尊重逝者。