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除夕夜貼春聯最佳時間點公開！　遵守8規矩「禁忌字絕不可貼」

▲▼ 過年,貼春聯,春聯,禁忌。（圖／達志影像／shutterstock）

▲小孟老師指出絕對不可以貼「春」字。（圖／達志影像／shutterstock）

文／清水孟國際塔羅小孟老師

清水孟國際塔羅專家小孟老師以下為春聯禁忌與顏色：

1.貼春聯最好的時間：除夕夜早上6點到中午12點，是最佳貼春聯的吉時。

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2.貼春聯的時候，舊的春聯一定要撕乾淨，不可以再把新春聯再往舊春聯貼上。

3.貼春聯可以貼福字、財字，但是絕對不可以貼春字，因為春字是在八大行業的場所，貼春字比較容易會招來爛桃花。

4.春聯的字可以反過來貼，例如：福字或財字，象徵福到，或財到，也可以在米甕外面貼滿字，代表東西滿出來，冰箱也可以貼滿，代表食材滿出來。

5.貼春聯大門最好貼單數，因為單為陽，雙為陰。貼雙數春聯容易招來陰。

5.辦喪事的那一年不要貼春聯，因為貼春聯代表有喜事，因此容易會沖到喪事。

6.春聯怎麼貼：

站在大門口面向門，右邊就是上聯，左邊是下聯，上面為橫批。

7.右上仄，左下平

右邊下方最後一字最好貼仄聲，左邊下方最後一字最好貼平聲。
注音一聲與二聲則為平聲。
注音三聲與四聲則為仄聲。
左右兩邊倘若都是平聲就用台語發音來判斷。

8.春聯顏色：

家裡過世第一年貼白色對聯
第二年貼綠色對聯
第三年貼黃色對聯
第四年貼紅色對聯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信

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過年, 春節, 除夕, 春聯

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