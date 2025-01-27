ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李宗盛太暖！　「賣北投老家捐2億」花蓮蓋長照園區：只是個開始

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人李宗盛2018年將北投的家售出，並將2億元所得全捐出給門諾醫院興建長照整合服務及人才培育中心，而這處位於吉安鄉的日照園區，已在本月9日落成，李宗盛雖因故無法出席落成禮拜，但還是透過事先錄製的影片向各界集結的善心表達感謝。李宗盛表示，這個聚會只是個開始，他相信在所有人持續努力下，將會為花蓮帶來更多的愛、更多的正能量與更多的希望。

▲▼李宗盛帶96歲媽媽出席門諾年華大樓動土典禮。（圖／相信音樂提供）

▲李宗盛捐助2億元給門諾興建長照園區。（圖／相信音樂提供）

7年前李宗盛出席動土儀式時表示：「從媽媽那裡我學到很多，而我也得到啟發，去做我力所能及的，真正感謝是受苦的人，我們不能代替他們受苦，我們只是盡我們的力量去做，所以我聽到讚美，心都很很心虛的，我們無法替他們受苦，我們只能替他們做一點事，感謝門諾接受我們這樣的心願。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李宗盛一直長期關懷老人照顧，除了捐售家屋建構年華大樓，也曾和張震嶽、五月天石頭、黃品源等好友，進行「為愛而騎」花東騎行公益活動，籌建門諾護理之家，並擔任門諾代言公益大使，協助募集資金，為失智團體家屋募集資金，並取名為「湧愛樓」。

▲▼李宗盛帶96歲媽媽出席門諾年華大樓動土典禮。（圖／相信音樂提供）

▲李宗盛7年前帶當時高齡96歲媽媽出席門諾年華大樓動土典禮。（圖／相信音樂提供）

他謙虛地說：「母親是上帝派來的天使，不僅陪伴著我成長，也向我揭示人生的樣貌，因為母親給我的感動與啟發，讓我有機會在過去的幾年裡，把這一份愛擴展為對老人家的關懷。」他貢獻一己之力的同時，更感謝社會各界齊力獻出愛心，將愛不止息的延續。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

董仔連2年沒回夫家過年！　婆婆不解追問「老公神救援」

董仔連2年沒回夫家過年！　婆婆不解追問「老公神救援」

果郡王知道甄嬛生下他孩子？「藏14年未解之謎」終於解密　本尊證實了

果郡王知道甄嬛生下他孩子？「藏14年未解之謎」終於解密　本尊證實了

過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年　大年初一最多雷區

過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年　大年初一最多雷區

趙露思病倒、復健到重新站起全程曝光！「癱軟、抽搐」影片惹淚　

趙露思病倒、復健到重新站起全程曝光！「癱軟、抽搐」影片惹淚　

樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

董仔連2年沒回夫家過年！　婆婆不解追問「老公神救援」

果郡王知道甄嬛生下他孩子？「藏14年未解之謎」終於解密　本尊證實了

過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年　大年初一最多雷區

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李宗盛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 中居正廣扯出性朝貢燒太大！　富士電視台會長、社長扛責請辭下台
  2. 過年帶另一半聚會要小心！　《完美伴侶》驚悚反轉嚇出爆棚
  3. 正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼
  4. 《好運來》過年不打烊！　侯怡君深夜推倒楚宣續惡鬥
  5. 日本主婦超推「10個神級收納技巧」！衣服別再用疊的　按2標準完美分類
  6. 過年打牌「做2件事手氣超旺」！　專家：千萬不要男女連結
  7. 風田直言「我小鳥很可愛」　嚴藝文樂了「回台灣Call me」
  8. 中居正廣「極樂趴荒淫內幕」曝光！　男星猥褻亂摸女主播：讓我爽一次
  9. 李宗盛太暖！　「賣北投老家捐2億」花蓮蓋長照園區：只是個開始
  10. 快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366