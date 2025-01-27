李宗盛太暖！　「賣北投老家捐2億」花蓮蓋長照園區：只是個開始

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人李宗盛2018年將北投的家售出，並將2億元所得全捐出給門諾醫院興建長照整合服務及人才培育中心，而這處位於吉安鄉的日照園區，已在本月9日落成，李宗盛雖因故無法出席落成禮拜，但還是透過事先錄製的影片向各界集結的善心表達感謝。李宗盛表示，這個聚會只是個開始，他相信在所有人持續努力下，將會為花蓮帶來更多的愛、更多的正能量與更多的希望。

▲李宗盛捐助2億元給門諾興建長照園區。（圖／相信音樂提供）

7年前李宗盛出席動土儀式時表示：「從媽媽那裡我學到很多，而我也得到啟發，去做我力所能及的，真正感謝是受苦的人，我們不能代替他們受苦，我們只是盡我們的力量去做，所以我聽到讚美，心都很很心虛的，我們無法替他們受苦，我們只能替他們做一點事，感謝門諾接受我們這樣的心願。」

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李宗盛一直長期關懷老人照顧，除了捐售家屋建構年華大樓，也曾和張震嶽、五月天石頭、黃品源等好友，進行「為愛而騎」花東騎行公益活動，籌建門諾護理之家，並擔任門諾代言公益大使，協助募集資金，為失智團體家屋募集資金，並取名為「湧愛樓」。

▲李宗盛7年前帶當時高齡96歲媽媽出席門諾年華大樓動土典禮。（圖／相信音樂提供）

他謙虛地說：「母親是上帝派來的天使，不僅陪伴著我成長，也向我揭示人生的樣貌，因為母親給我的感動與啟發，讓我有機會在過去的幾年裡，把這一份愛擴展為對老人家的關懷。」他貢獻一己之力的同時，更感謝社會各界齊力獻出愛心，將愛不止息的延續。