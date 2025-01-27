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田亞霍自己當老闆　一件事竟到現在都沒做...小賴傻眼：瘋了嗎？

記者蔡琛儀／台北報導

賴晏駒（小賴）、田亞霍日前接下電台過年特別節目主持，兩人之前合作新歌〈Gotta Runaway〉，田亞霍提到，這首歌在2017年寫好，當時是以男團為靈感創作，這次專輯想收快歌就想到這首，而講到男團取向，又會唱跳又有團體經驗的最佳人選莫過於賴晏駒了，非常感謝他參與合作。

▲▼賴晏駒、田亞霍主持Hit Fm小年夜特別節目。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲賴晏駒、田亞霍主持Hit Fm小年夜特別節目。（圖／Hit Fm聯播網提供）

兩人從第一次合作〈是誰忍心刀了我〉開始在音樂方面相當契合，也陸續由田亞霍幫小賴製作幾首歌，小賴直誇不擅肢體的田亞霍在MV裡看起來真的很會跳，田亞霍謙虛說，是真的看起來很像而已，根本比不上小賴，也非常感謝他在拍攝現場指導舞者畫面，讓大家動作整齊劃一，氣勢超強，小賴笑說：「我在現場很兇，一直修正大家跳舞，這樣子做應該會被導演討厭吧？」

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小賴除了是唱跳前輩，看到田亞霍也自己成立公司、發片，不禁好奇田亞霍有沒有後悔自己出來做？田亞霍表示，不會後悔，但覺得有公司幫忙處理事情還是不錯的，因為每件事情真的都要自己來，好在小賴都會很熱心為他解答，聽到田亞霍到現在還沒請會計，都親自去跑相關稅務，小賴驚訝表示：「瘋了嗎？這是最重要的！拜託你好好找個會計！這是新年最重要的事情！」

▲▼賴晏駒、田亞霍主持Hit Fm小年夜特別節目。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲小賴和田亞霍如今都自己當老闆。（圖／Hit Fm聯播網提供）

小賴今年過年會回台中跟家人團聚，因為忙到兩年沒回台中老家看看了，要好好跟家人多待幾天；田亞霍則是安排整個家族在除夕夜到宜蘭民宿包棟過三天兩夜，他說每次過年家人都是開兩桌吃飯，吃完飯就待著追劇或是打麻將，其實蠻單調的，到民宿可以活動的空間更大，還有很多設施可用，小賴在一旁冷笑說：「你會後悔！」笑說過年大家團聚當然開心，但如果要這樣跟這些熱情問候的親戚長輩們長時間相處，自己不知能否承受。

新的一年，田亞霍除了持續宣傳專輯外，他也正進行遊戲直播以及遊戲腳本的影片企劃單元，更期待有機會在五月舉辦生日音樂會；小賴澤透露今年會發行一首全英文單曲，而且是跟法國的音樂人合作，本來預計去年底發行，但因為太燒錢，希望今年多賺一點，等適合的時機跟MV拍好再一起呈現給大家，也預告五堅情今年會發行新專輯。

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小賴, 賴晏駒, 田亞霍

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