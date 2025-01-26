啦啦隊爆紅！粿粿當媽不後悔退出中信　正面回應：別條路也有不同的開心

記者孟育民／台北報導

女星粿粿在2022年宣布和范姜彥豐結婚，隨後宣布退出待3年的中信啦啦隊，令許多球迷感到不捨。夫妻倆日前接受《ETtoday星光雲》訪問，談到啦啦隊掀起熱潮，粿粿笑說現階段不太可能回去跳，「第一個真的沒時間，再來現在啦啦隊人已經很多了，現在職棒生態愈來越來好，我很開心！」她坦言從不後悔過去的選擇，用正面心態面對每個階段。

▲粿粿、范姜彥豐接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）



啦啦隊如今掀起熱潮，許多女孩人氣爆紅，廣告代言邀約不斷。粿粿因為步入人生新階段，而選擇退出，被問到是否曾感到後悔？他正面回應：「我自己蠻看重『我曾經擁有過』，我選擇別條路也有不一樣的開心，得到的好不一樣，如果硬回去，自己的目標反而會變得很模糊，我現在想往不一樣的地方發展，現階段還沒那麼有能力可以分身乏術。」不過她笑說退出後，最可惜的是少了運動的動力。

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▲▼粿粿正面看待人生每個抉擇。（圖／記者李毓康攝）

當初粿粿決定離開啦啦隊，夫妻倆都有達成共識，范姜彥豐說：「因為要生小孩，短時間不太可能再場上繼續。」粿粿則則表示：「不管是身體狀況還是時間，也是想說生出來再看時間規劃，我們也是第一次當爸媽，就一路到現在。」她說從不擔心當了媽媽後人氣下滑，反而認為小孩帶財，「離開後反而增加了家庭粉跟情侶粉。」