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林葉亭昔談照顧失智父「突轉變急看診」！憶發病前狀況落淚：一路陪他過來

記者孟育民／台北報導

藝人林葉亭的85歲失智父親在16日下午3時離家後就此失聯，豈料26日警方在至善路一處民宅水池中發現一具冰冷男屍，經過確認後確定是林葉亭的父親，她當場情緒崩潰，令人心疼。林葉亭先前在節目談起失智爸爸，更提到上帝好像給她一個新的爸爸，正面表示：「很像在照顧自己的孩子，一樣要給他抱抱、愛。」憶起過往忍不住落淚，父女情深相當感人。

▲▼林葉亭尋父9天淚訴「像簽放棄急救書」。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

▲林葉亭昔談失智父。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

林葉亭在Podcast節目《失智好好生活》，憶及父親失智前的情況，滿是崇拜說，爸爸曾經是個教授、董事長，也得過十大傑出青年，忍不住落淚表示：「當我們知道這樣的情形（失智），都不太能接受，我覺得他本人也不能接受，我們也是一路陪他過來，他以前就跟我說他在寫他的書，到現在我還不太敢看。爸爸以前都是非常照顧這個家，他沒有話很多，但他都知道妳在想什麼。」她說有天發現爸爸不對勁，從注重健康，突然轉變喜歡吃甜食，「我們就覺得爸爸有失智的現象，所以我們就帶他去評估。」讓她在次呼籲，如果發現身邊人不對勁，千萬別輕忽。

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▲▼林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到」她連三喊：不可能。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

▲林葉亭和父親感情很好。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

林葉亭坦言，失智人最普及出現的狀況就是疑心，「爸爸吃藥吃了不舒服，他就懷疑我媽媽要害他。」林爸爸最嚴重會空間錯亂，有時會跑到廚房上廁所，也會忘記擦屁股，他們一家人都細心照顧，從不怨天尤人，「爸爸媽媽需要我們，我們一定挺身而出，我們四個孩子都有同樣的價值觀，不會說是誰的責任，會協調輪流照顧他。」

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林葉亭, 失智父, 走失

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