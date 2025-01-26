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這天是「春節最凶之日」4件事不要做！愛愛也NG　過年7天禁忌一次看

傳說灶王爺為掌管廚房的神明，初四在廚房裸體或更衣都是大不敬，夫妻情侶想要「做菜」千萬別選灶跤。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

科技日新月異，現代人生活越過越爽，好似天天在過年，但農曆春節總得遵循些習俗，才好把日子過得有年味，各種傳統禁忌也是相同道理，多點規矩會更像過年。本刊為大家統整小年夜至大年初五的不成文規定，增添年節趣味，但畢竟都是民俗說法，如果做不到，其實也不用勉強。

小年夜（1月27日）禁忌

  • 不宜殺生吃肉：小年夜是生靈萬物休息之時，團圓飯盡量避免殺生吃肉。
  • 煮飯切記不宜搗蒜（或磨蒜）：傳統習俗視為損財，會越搗越窮（搗窮）。
  • 大人小孩皆不宜吵鬧：家長不與子女嘴上爭鋒，盡可能讓孩子早點入睡，否則吵到天公，一整年都不得安寧。
  • 小年夜又有小過年意涵：所以身上衣物顏色不要太黑，衣服圖案也避開不吉利數字。

除夕（1月28日）禁忌

  • 嗑光年夜飯：除夕團圓飯千萬別吃完，魚更是要留下頭跟尾，象徵「年年有餘」。
  • 催人吃飯、趕人回家：團圓飯應該邊吃邊聊，享受親友團聚的時光。
  • 太早熄燈睡覺：除夕夜要守歲，建議晚上家中留一盞燈，有來年前途光明之意。
  • 蹭飯：除夕是家人團圓的重要日子，串門子吃年夜飯又稱「踩年飯」，極為失禮外，還會影響對方家人的運勢。
  • 入夜洗澡：傳統上有除夕夜洗澡會將財運和福氣一併洗掉，最好在晚餐前洗好澡。

大年初一（1月29日）禁忌

  • 不可借錢、討債、欠錢：俗話說「欠錢不能欠過年」，迎新年最好還是清空債務；借錢或討債都有損財運，來年易散財，還可能傷了和氣。
  • 賴床、午睡、催人起床皆不宜：除夕雖有守歲習俗，初一能睡到自然醒，但睡太晚或賴床可能壞了整年運勢。
  • 小心別打破東西：初一弄破東西有「破財」之意，若真的不小心手滑，記得心裡默念「歲歲（碎碎）平安」，用紅布將碎片包好，等到初五「送窮」再丟掉。
  • 提前回娘家：傳統習俗認為媳婦初二前回娘家，代表夫妻失和、與夫家有裂痕，非常不吉利。
  • 家裡燈別全熄：燈象徵光明、希望，初一凌晨或深夜入睡，記得家裡留一盞燈；若家中設有神明廳，該處千萬別關燈，否則影響來年運勢。
  • 除非生病否則別吃藥：若非得服藥，記得要說自己在吃糖，健康的人則連補品也盡量不要吃。
  • 早上不吃稀飯、葷食，忌煮新飯：古代人視粥為窮人的餐食，初一白天就吃粥容易吃窮；「初一早吃菜，恰贏吃一年齋」，初一一早吃素較有福氣，宜午餐再開葷；初一忌諱煮新米，建議把除夕的年夜飯吃完，象徵年年有餘。
  • 初一至初四不打掃、丟垃圾：傳統上大掃除應在年前完成，打掃等於把財氣向外推；倒垃圾同理，有把財運倒光的意思。

初二（1月30日）禁忌

  • 回娘家送禮忌單數：回娘家的禮品、紅包成雙成對表吉利，傳統上忌諱單數。
  • 晚上宴請女婿：老一輩有女婿留在娘家晚飯會「吃到尾」，恐讓娘家未來一年變窮。
  • 不宜晚起或午睡：過年期間會有親友上門拜訪，賴在床上夢周公除了失禮，來年也會跟著懶散、一事無成。
  • 別讓他人從口袋掏東西：此舉象徵財運被掏空，頗不吉利。
  • 掃地拖地不宜朝外：過年圍爐團聚難免需要打掃，但掃地拖地時朝門外方向，有把財運掃出門之意。
  • 不洗衣：傳說初一、初二是水神生日，洗衣服不僅得罪神明，更洗掉好運。
  • 別帶太多親友或陌生人回娘家：傳統上初二太多人出入娘家，有分食的意思，易使娘家來年財運被分散。
  • 可吃雞蛋別吃鴨蛋：初二吃鴨蛋易拖累來年業績、財運。

初三（1月31日）禁忌

不宜外出拜年或宴客：農曆正月初三俗稱「赤狗日」，是中國古代憤怒之神「赤狗」（赤帝「赤熛怒」）下凡的日子，遇之則不吉，是農曆春節期間最凶之日，應避免串門子拜年，在家祭祀神明為妙，故初三又稱為「小年朝」。

深夜忌點燈：傳說大年初三是老鼠娶親之日，不宜熬夜開燈打擾，可在廚房角落撒點生米、鹽巴或甜點屑渣供老鼠「鼠錢鼠到飽」，象徵雙方和平共存，盼來年不受米奇家族光顧。

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千萬別早起，麻煩睡到自然醒：正所謂「初一早、初二早、初三睏甲飽」，但最晚下午1點前要起床。

母湯嘿咻：除夕、初一、初二繁忙，初三宜在家充電，行房恐害女方血氣不足；另有一說是愛愛會打擾老鼠娶親，或觸怒憤怒之神。

忌吃米飯：相傳初三是穀子生日，農民多半當日不吃米飯，怕得罪米神影響收成。

初四（2月1日）禁忌

忌出遠門：傳統上初四是眾神回歸人間之日，又稱「接神日」，午後可拿出三牲、年糕發糕、橘子鳳梨等年節供品迎接五路財神的日子，這天灶王爺會挨家挨戶查戶口，所以切記別出遠門遠行。

廚房裸體萬萬不可：灶王爺為掌管廚房的神明，初四在廚房裸體或更衣都是大不敬，夫妻情侶想要「做菜」別選灶跤。

別在廚房吵架：廚房爭吵恐惹怒灶神，來年無法獲得保佑加持。

吃飯不宜留剩菜：所謂初四「吃折羅」，年年有餘不適用，這天要將初三前的剩菜都料理完並吃光，保佑來年豐衣足食不愁吃穿。

忌用針線：用針線縫補衣物象徵補破，初四補破真的會出事，整年都有破洞等著你去補。

初五（2月2日）禁忌

囤積垃圾：初五迎財神，部分公司企業賄選在這天開工，這天最好保持環境整潔，清理所有年節期間的垃圾，習俗上稱為「送窮」。

給親友拜年：初五盡量別外出，宜在家擺些糖果迎接財神爺，若初四還沒祭拜神明，記得備好應景供品「接財神」。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


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