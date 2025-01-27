2025過年紅包行情大公開！　數字禁忌、習俗與紅包金額全解析

圖文／鏡週刊

過年是台灣傳統的重要節日，發紅包不僅是表達祝福，也象徵著傳遞財運與好運。每年的紅包金額、數字和習俗有著許多禁忌與講究，2025年即將到來，本刊與您一起來看看過年紅包的金額行情、新舊鈔的準備、以及需要注意的數字禁忌，讓您過年紅包包得既吉利又得體。

▲過年紅包的金額範圍因對象不同而有所區別。（本刊資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年紅包行情：父母、長輩、晚輩與毛小孩的紅包金額

過年紅包的金額範圍因對象不同而有所區別。從包給父母、長輩到自己的小孩，每個紅包的數字都有其不同的象徵意義。下面整理了不同情境下的紅包行情，幫助您挑選最合適的金額。

包給父母與長輩

對於父母，通常會包6,000元到10,000元不等，一些人也會選擇帶有吉祥數字的金額，如6,600元或8,000元。若您是剛踏入社會的新鮮人，3,600元也能表達您的心意。包給爺爺、奶奶或外公、外婆的紅包金額則通常在3,600元到6,000元之間。

包給自己的小孩

紅包金額通常隨著小孩年紀的增長而增加。以下是根據年齡段推薦的紅包金額：

國小及以下：800元至1,200元

國中及高中：1,200元至2,600元

大學生：2,600元至3,600元

包給親友的小孩

親友的小孩紅包金額則會根據交情不同有所調整。對於親戚的小孩，通常包600元至1,200元，對於不太熟悉的朋友或鄰居的小孩，可以考慮包200元或600元。

包給毛小孩

現在許多家庭將毛小孩視為家的一份子，過年時也會準備紅包給牠們。一般來說，包200元左右的紅包，用於購買牠們喜愛的年節禮物。

2025年新鈔與紅包習俗

▲ 過年紅包的數字和數目不僅僅是金額的選擇，更有其深厚的文化意涵。（示意圖，pexels）

過年紅包的數字和數目不僅僅是金額的選擇，更有其深厚的文化意涵。這裡有一些傳統習俗和禁忌，讓您避免犯忌並確保紅包充滿吉祥。

紅包數字禁忌

1. 避免數字「4」：數字「4」在華人文化中有「死」的發音，因此在紅包中要避免出現含有「4」的金額。建議選擇如2,000、6,000或8,000等雙數金額，象徵「好事成雙」。

2. 紅包不包單數：紅包金額應以雙數為佳，避開100、300等單數數字。

3. 避免舊鈔與舊紅包袋：紅包內的鈔票最好是全新未使用過的鈔票，紅包袋也應選擇新的，不要使用過去的紅包袋，以免帶來不好的運氣。

4. 紅包不可對折：放入紅包的鈔票最好不要對折，避免「對折財運」，傳遞不順的訊息。

紅包習俗

包新鈔： 過年時，使用新鈔能象徵新氣象，增添新年的喜氣。

過年時，使用新鈔能象徵新氣象，增添新年的喜氣。 包給長輩的金額年年增加： 每年給長輩的紅包金額最好逐年增加，象徵著對長輩的尊敬與祝福。

每年給長輩的紅包金額最好逐年增加，象徵著對長輩的尊敬與祝福。 接紅包要用雙手： 收到紅包時，應該用雙手接過，並對送紅包的人表示感謝，這是對長辈和他人尊重的表現。

收到紅包時，應該用雙手接過，並對送紅包的人表示感謝，這是對長辈和他人尊重的表現。 不要當眾拆開紅包：在收到紅包後，不要當場拆開檢查金額，避免讓人覺得不夠有禮貌。

如何準備新鈔

中央銀行宣布，2025年過年期間的新鈔兌換將於1月20日至1月24日進行。民眾可至多家指定銀行和郵局辦理新鈔兌換。每人每次可兌換最多100張100元鈔票，其他面額則按需求酌量提供。

紅包用的鈔票最好選擇新鈔，這不僅是對收紅包者的尊重，也能帶來一個全新的開始，象徵著新的一年財源滾滾來。



更多鏡週刊報導

2025新年新美甲！為指尖增添藝術感 「超人氣款式」讓你天天都有好心情

【有蛇麼好玩】來去日本走春啦！台灣旅客出入境這些機場更簡單 退稅制度還沒改