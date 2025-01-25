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趙露思停工養病1個月復工現身了！　遭諷「醫學奇蹟」高EQ回擊

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星趙露思罹患解離、焦慮症、失語症，去年12月健康亮紅燈停工，本以為休養期遙遙無期，但日前宣布將於25日復工，出席品牌活動，引起熱烈討論。25日她現身品牌活動現場，現場也開啟了直播，吸引極大關注，她久違公開向粉絲喊話，也不諱言地提起了各界對她病情的質疑。

▲趙露思出席公開活動。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思出席公開活動。（圖／翻攝自微博）

趙露思停工之初，網路上流出她癱軟在輪椅上，無法行走的模樣，後她證實罹患焦慮症、失語症，還曬出正在復健學走路的影片，讓廣大粉絲十分心疼，怎料不到一個月，她就復出出席活動，粉絲擔憂之餘，也有不少網友質疑她病情沒那麼嚴重，甚至酸她「醫學奇蹟」，對此，她25日現身時親自回應表示「有力氣了，沒想到吧？最近大家說我醫學奇蹟，多喝維怡，分享這種力量給大家」，為品牌宣傳之餘也高EQ地回應網友質疑。

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▲趙露思出席公開活動。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思回應酸民說她醫學奇蹟。（圖／翻攝自微博）

趙露思還提到，之所以會選擇在這個時間點復出，是因為想要在過年前跟大家報平安，她提到在活動現場看到很多粉絲、朋友都哭了「其實挺讓我心痛的，我是希望能在過年前讓大家看到我，雖然不是作為CEO、但作為藝人來講，能給我的粉絲的力量就是看我恢復地不錯吧？」她也呼籲大家能夠重視焦慮症，別像她拖到這麼嚴重才就醫。

在網路上看見各種酸言酸語，趙露思坦言：「面對這件事、包含跟大家說出這件事，其實我包含家人都已經做好了各種可能面臨的問題。」早就已經做好了心理準備。

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