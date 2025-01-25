Ryu、Yuma離婚「YT突推甜蜜舊片」　老觀眾掀回憶殺：演算法好狠

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTube頻道「Ryuuu TV」Ryu、Yuma夫妻倆在2024年爆出婚變，雙方證實前後出軌的消息，震驚粉絲，在沉澱了一段時間後，兩人正式在1月18日發布影片宣布離婚。令人驚訝的是，YouTube的演算法卻在離婚公告後，突然推送他們7年前的一支主題曲影片，影片中兩人牽著手，臉上洋溢著幸福笑容，在小小的租屋處為粉絲演唱，感謝大家的支持，讓不少看著兩人從交往到結婚成家的觀眾感到惋惜。

▲Ryu、Yuma宣布離婚，讓許多陪伴兩人多年的觀眾惋惜。（圖／翻攝YouTube／Ryu）

該影片是Ryu和Yuma為了回饋粉絲，推出的主題曲，歌詞中寫滿了他們對觀眾的感謝，並搭配一些輕快的舞蹈動作，呈現出滿滿的幸福感，沒想到這支當時充滿愛與歡樂的影片，現在看來卻令人感到不勝唏噓。不少網友在看到影片後表示「演算法不斷用回憶攻擊我」、「為什麼一打開就推我這個」、「演算法是不是故意的啊？先是確定分開後，又出現最甜蜜時期的歌」、「看到消息之後回來聽…真是令人難過」、「演算法好狠」。

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▲演算法突然推送Ryu、Yuma過往甜蜜片段。（圖／翻攝YouTube／Ryu）

Ryu和Yuma在1月18日發布的最新影片中坦承，兩人已經在2024年12月提交離婚申請，Ryu坦言兩人在長時間深思熟慮後，仍決定分開，而Yuma則認錯反省，對傷害Ryu深感後悔，並宣布將退出頻道。離婚後，兩人表示都將離開茨城搬到新的城市，開啟各自的生活新篇章。一起打拼買下的愛巢曾確定會出售。