ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Ryu、Yuma離婚「YT突推甜蜜舊片」　老觀眾掀回憶殺：演算法好狠

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTube頻道「Ryuuu TV」Ryu、Yuma夫妻倆在2024年爆出婚變，雙方證實前後出軌的消息，震驚粉絲，在沉澱了一段時間後，兩人正式在1月18日發布影片宣布離婚。令人驚訝的是，YouTube的演算法卻在離婚公告後，突然推送他們7年前的一支主題曲影片，影片中兩人牽著手，臉上洋溢著幸福笑容，在小小的租屋處為粉絲演唱，感謝大家的支持，讓不少看著兩人從交往到結婚成家的觀眾感到惋惜。

▲演算法突然推送Ryu、Yuma過往甜蜜片段。（圖／翻攝YouTube／Ryu）

▲Ryu、Yuma宣布離婚，讓許多陪伴兩人多年的觀眾惋惜。（圖／翻攝YouTube／Ryu）

該影片是Ryu和Yuma為了回饋粉絲，推出的主題曲，歌詞中寫滿了他們對觀眾的感謝，並搭配一些輕快的舞蹈動作，呈現出滿滿的幸福感，沒想到這支當時充滿愛與歡樂的影片，現在看來卻令人感到不勝唏噓。不少網友在看到影片後表示「演算法不斷用回憶攻擊我」、「為什麼一打開就推我這個」、「演算法是不是故意的啊？先是確定分開後，又出現最甜蜜時期的歌」、「看到消息之後回來聽…真是令人難過」、「演算法好狠」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲演算法突然推送Ryu、Yuma過往甜蜜片段。（圖／翻攝YouTube／Ryu）

▲演算法突然推送Ryu、Yuma過往甜蜜片段。（圖／翻攝YouTube／Ryu）

Ryu和Yuma在1月18日發布的最新影片中坦承，兩人已經在2024年12月提交離婚申請，Ryu坦言兩人在長時間深思熟慮後，仍決定分開，而Yuma則認錯反省，對傷害Ryu深感後悔，並宣布將退出頻道。離婚後，兩人表示都將離開茨城搬到新的城市，開啟各自的生活新篇章。一起打拼買下的愛巢曾確定會出售。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

推薦閱讀

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

邵雨薇「解開胸前鈕釦」罕見解放內衣！超兇事業線被看光 網驚：原來有料

邵雨薇「解開胸前鈕釦」罕見解放內衣！超兇事業線被看光 網驚：原來有料

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

NanaQ認了被「很多網紅劃清界線」！全因吐實1內幕：還有其他瓜可以爆

NanaQ認了被「很多網紅劃清界線」！全因吐實1內幕：還有其他瓜可以爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

邵雨薇「解開胸前鈕釦」罕見解放內衣！超兇事業線被看光 網驚：原來有料

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Ryu, Yuma

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 過世11天未辦告別式…吳鈴山遵循丈母娘遺願　背後原因有洋蔥！
  2. 4台灣女孩「赴韓打拼」太坎坷！被害到留前科　她出道流產…苦熬登青龍獎
  3. 「台灣電影大師」楊德昌生前1萬多件電影文物　捐贈美國哈佛圖書館
  4. 是元介經紀人老婆正面曝光有亮點！愛貓生日曝「夫妻生活」眼眶紅
  5. Ryu、Yuma離婚「YT突推甜蜜舊片」　老觀眾掀回憶殺：演算法好狠
  6. 台女同志解鎖全裸泡泰國浴！　《金魚缸小姐》前進世界最大短片影展
  7. 恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚
  8. 挺過婚變風波！李易帶六月出席工作聚餐　「一家四口」開心合體
  9. 《單身即地獄4》「真人小夫」爆紅！　起底高學歷還奪《亞洲電影節》獎
  10. 柯震東1個月胖10kg「近況照曝光」！現蹤大直…路邊哈菸全被拍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366