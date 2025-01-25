岳母住院當天「浴室昏倒」搶救無效　吳鈴山數度哽咽…妻半夜偷哭

記者黃庠棻／台北報導

藝人吳鈴山活躍於台劇、八點檔，早年以「康安」一角走紅，近年也演出《炮仔聲》、《一家團圓》、《牛車來去》等等，為觀眾熟知。怎料，吳鈴山卻在近日透露岳母在過年前過世的消息，稍早他接受《ETtoday星光雲》電訪時，也低調地揭露了整個過程。

▲吳鈴山跟黃崇蘭結婚多年。（圖／翻攝自吳鈴山臉書）

吳鈴山稍早接受《ETtoday星光雲》電訪，先是感謝各大網友以及媒體的關心，透露丈母娘在1月15日過世，自己目前心情已經調適得差不多，不過老婆黃崇蘭面對自己母親的離世，直到現在仍會半夜起來哭泣，他哽咽說道「這時我只也能把她摟進懷裡安慰」，坦言丈母娘的離開對妻子的打擊真的很大。

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▲吳鈴山將丈母娘視為恩人。（圖／翻攝自吳鈴山臉書）

談到丈母娘離世的過程，吳鈴山表示對方過去就有心臟方面的問題，心跳跟血壓都跳得比較慢，因此早年就已經動手術裝了心律調節器，這幾年對方除了骨頭方面會有痠痛問題，身體都還算硬朗也看不出異樣，直到2025年1月，對方才有感覺到心臟不對勁、怪怪的，還有盜汗的跡象。

▲吳鈴山岳母過年前離世。（圖／翻攝自Facebook／吳鈴山家族）

對此，吳鈴山馬上警覺到丈母娘的不適，緊急幫忙掛號就醫，只是剛好遇上老婆黃崇蘭同父異母的哥哥八十歲大壽，邀請全家到大陸慶祝，因此丈母娘決定出國完回來再到醫院看醫生，沒想到回國後的三天，丈母娘心臟越來越不舒服，夫妻倆趕緊將對方送急診，但當時沒有檢查出太大的問題。

▲吳鈴山岳母過年前離世。（圖／翻攝自Facebook／吳鈴山家族）

後續，吳鈴山夫妻認為丈母娘需要進一步的檢查，便掛號排門診，但因為剛好碰上年前，醫院人流數太高，終於排到1月15日的床位可以做檢查，卻沒想到當天早上丈母娘就昏倒在廁所，當下對方還有意識，但送到醫院急救後，就在當晚回天乏術了。

▲吳鈴山岳母過年前離世。（圖／翻攝自Facebook／吳鈴山家族）

講到丈母娘過世的過程，吳鈴山數度在電話那頭哽咽、落淚，一字一句都可以感受到兩人的好感情，他坦言自己在單親家庭中長大，從小就只有爸爸陪伴，跟老婆結婚之後，丈母娘就像自己的媽媽一樣，兩人相處也跟朋友一樣，就算都在家裡，兩人都還會傳訊息互道早安，互動相當溫馨，。如今天人兩隔，吳鈴山雖整理好心情，但講到激動之處仍會忍不住落下男兒淚。