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中山美穗追思會日期、場地公開！　公司：開放親友、粉絲前來告別

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星中山美穗於2024年12月6日驟逝家中，享年54歲，讓眾多親朋好友以及粉絲感到惋惜，葬禮已於當月舉辦。近日，官方宣布中山美穗追思會，預計於4月22日在東京國際論壇舉行，這一消息目前已經在24日透過官方網站公布。

▲▼中山美穗24年前「圍欄之吻」轟動！　金城武曾心動：最失敗是沒追到她。（圖／翻攝自推特、中山美穗IG）

▲中山美穗於2024年底不幸離世。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

在官方網站的公告中，以「致一直支持中山美穗並送上思念的各位」為標題，表示：「我們在此報告，已於日前順利完成中山美穗的四十九日法事。她於去年12月6日去世。」接著還指出：「此次將為粉絲、曾在工作中幫助過她的人，以及與她有深厚友誼的親朋好友提供告別的機會，並計劃於4月22日（星期二）在東京國際論壇B7會場舉辦中山美穗追思會。」

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外送用▲▼中山美穗。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

▲中山美穗的追思會訂於4月22日舉行。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

根據日媒報導，中山美穗的追思會之所以會選在東京國際論壇舉行，就是因為她2024年4月11、12日，在該地舉行了個人演唱會，2025年她本迎來出道40週年，原定好自4月到6月會進行一連串共23場演唱會慶祝，沒想到會在2024年底發生憾事。

完整公告翻譯如下：

致一直支持、思念中山美穗的各位

我們已於日前順利完成了中山美穗的四十九日法事。她於去年12月6日不幸去世。

生前，中山美穗得到許多人的支持與關愛，在此我們由衷感謝各位。

為了給粉絲、曾經在工作中幫助過她的人，以及與她有深厚友誼的親友們提供一個告別的機會，我們將於4月22日（星期二）在東京國際論壇B7會場舉辦「中山美穗追思會」。

詳細內容會在準備好後再行告知，請大家理解。

請大家繼續懷念故人，並送上您溫暖的思念。

中山美穗追思會執行委員會

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